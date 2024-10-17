Arazi'den ormana sıçradı! Korkutan yangın...

İzmir'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Dikili ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.ORMANLIK ALANA SIÇRADIYangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 1 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi sürüyor.