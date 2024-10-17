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Arazi'den ormana sıçradı! Korkutan yangın...

İzmir'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ekleme: 17.10.2024 - 15:51 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:54 / Editör: Atilla Özbir
Arazi'den ormana sıçradı! Korkutan yangın...İzmir'in Dikili ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ORMANLIK ALANA SIÇRADI

Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 1 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi sürüyor.

Arazi'den ormana sıçradı! Korkutan yangın...