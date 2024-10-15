Meteoroloji'den uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde hava genel olarak parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu geçecek.Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Bingöl ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Sabah ve akşam saatlerinde iç ve batı bölgelerinde yer yer pus ve sis oluşması öngörülüyor.HAVA SICAKLIĞISıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, önemli bir değişiklik beklenmediği ifade ediliyor.15 EKİM İL İL HAVA DURUMUMarmara'da hava parçalı bulutlu olurken, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.Edirne: 25°C, parçalı bulutluİstanbul: 22°C, parçalı bulutluKırklareli: 24°C, parçalı bulutluKocaeli: 23°C, parçalı bulutluEge Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis öngörülüyor.Afyonkarahisar: 24°C, parçalı ve az bulutluDenizli: 29°C, parçalı ve az bulutluİzmir: 28°C, parçalı ve az bulutluMuğla: 28°C, parçalı ve az bulutluAkdeniz Genel olarak parçalı ve az bulutlu, doğunun bazı bölgelerinde çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Adana: 32°C, parçalı ve az bulutlu; kuzey çevrelerinde öğle saatlerinde çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakAntalya: 28°C, parçalı ve az bulutluHatay: 30°C, parçalı ve az bulutlu; öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakMersin: 28°C, parçalı ve az bulutluİç Anadolu Parçalı ve doğusunun yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batısında pus, yer yer sis bekleniyor.Ankara: 23°C, parçalı bulutluEskişehir: 24°C, parçalı bulutluKonya: 25°C, parçalı bulutluNevşehir: 22°C, parçalı bulutluBatı Karadeniz Hava parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde batının iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek.Bolu: 22°C, parçalı bulutluDüzce: 23°C, parçalı bulutluSinop: 24°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakZonguldak: 20°C, parçalı bulutluOrta ve Doğu Karadeniz Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşması öngörülüyor.Amasya: 24°C, parçalı ve çok bulutluArtvin: 20°C, parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanakSamsun: 22°C, parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanakTrabzon: 20°C, parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanakDoğu Anadolu Hava parçalı ve çok bulutlu, doğu bölgesinde ve Bingöl çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Erzurum: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanakKars: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanakMalatya: 28°C, parçalı, yer yer çok bulutluVan: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanakGüneydoğu Anadolu Parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.Diyarbakır: 31°C, parçalı bulutluGaziantep: 30°C, parçalı bulutluSiirt: 29°C, parçalı, yer yer çok bulutluŞanlıurfa: 31°C, parçalı bulutlu