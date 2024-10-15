Meteoroloji'den uyarı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre, İstanbul dahil pek çok ilde sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus bekleniyor. Sıcaklıklarda değişim öngörülmezken, bazı bölgelerde yağışlar görülecek. İşte 15 Ekim 2024 hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde hava genel olarak parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu geçecek.
Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Bingöl ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Sabah ve akşam saatlerinde iç ve batı bölgelerinde yer yer pus ve sis oluşması öngörülüyor.
HAVA SICAKLIĞI
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, önemli bir değişiklik beklenmediği ifade ediliyor.
15 EKİM İL İL HAVA DURUMU
Marmara'da hava parçalı bulutlu olurken, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Edirne: 25°C, parçalı bulutlu
İstanbul: 22°C, parçalı bulutlu
Kırklareli: 24°C, parçalı bulutlu
Kocaeli: 23°C, parçalı bulutlu
Ege Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis öngörülüyor.
Afyonkarahisar: 24°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli: 29°C, parçalı ve az bulutlu
İzmir: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Muğla: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Akdeniz Genel olarak parçalı ve az bulutlu, doğunun bazı bölgelerinde çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Adana: 32°C, parçalı ve az bulutlu; kuzey çevrelerinde öğle saatlerinde çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Antalya: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay: 30°C, parçalı ve az bulutlu; öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Mersin: 28°C, parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu Parçalı ve doğusunun yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batısında pus, yer yer sis bekleniyor.
Ankara: 23°C, parçalı bulutlu
Eskişehir: 24°C, parçalı bulutlu
Konya: 25°C, parçalı bulutlu
Nevşehir: 22°C, parçalı bulutlu
Batı Karadeniz Hava parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde batının iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Bolu: 22°C, parçalı bulutlu
Düzce: 23°C, parçalı bulutlu
Sinop: 24°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Zonguldak: 20°C, parçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşması öngörülüyor.
Amasya: 24°C, parçalı ve çok bulutlu
Artvin: 20°C, parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Samsun: 22°C, parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Trabzon: 20°C, parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Doğu Anadolu Hava parçalı ve çok bulutlu, doğu bölgesinde ve Bingöl çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Erzurum: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Kars: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Malatya: 28°C, parçalı, yer yer çok bulutlu
Van: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Güneydoğu Anadolu Parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Diyarbakır: 31°C, parçalı bulutlu
Gaziantep: 30°C, parçalı bulutlu
Siirt: 29°C, parçalı, yer yer çok bulutlu
Şanlıurfa: 31°C, parçalı bulutlu