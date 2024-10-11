Bitlis’te eş zamanlı narkotik operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bitlis merkez, Tatvan ve Ahlat İlçeleri ile Burdur’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

Özel Harekât Timleri destekli yapılan eş zamanlı operasyonda, Bitlis'te 2, Tatvan 5, Ahlat 1 ve Burdur 1 olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından yakalanan 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda ise, 142.4 gram Metamfetamin maddesi, 55 adet uyuşturucu hap ve 1 adet yarı otomatik tüfek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca dosya kapsamında 22 şüpheliye işlem yapıldı.