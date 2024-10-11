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Bitlis’te eş zamanlı narkotik operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bitlis merkez, Tatvan ve Ahlat İlçeleri ile Burdur’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

Ekleme: 11.10.2024 - 12:22 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:22 / Editör: Edin Uslu
Bitlis’te eş zamanlı narkotik operasyonu: 9 kişi tutuklandı
Özel Harekât Timleri destekli yapılan eş zamanlı operasyonda, Bitlis'te 2, Tatvan 5, Ahlat 1 ve Burdur 1 olmak üzere toplam 9 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından yakalanan 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda ise, 142.4 gram Metamfetamin maddesi, 55 adet uyuşturucu hap ve 1 adet yarı otomatik tüfek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca dosya kapsamında 22 şüpheliye işlem yapıldı.

Bitlis’te eş zamanlı narkotik operasyonu: 9 kişi tutuklandı