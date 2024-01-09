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Uçuş yasağı getirildi! Gövdesinden bir parça kopmuştu...

ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağının 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmasının ardından başlatılan inceleme kapsamında ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing 737 MAX 9 uçaklarının, operatörler gerekli denetimleri tamamlayana kadar yerde kalmaya devam edeceğini duyurdu.

Ekleme: 9.01.2024 - 11:26 Güncelleme: 9.01.2024 - 11:26 / Editör: Ozge Selin
Uçuş yasağı getirildi! Gövdesinden bir parça kopmuştu...FAA'dan yapılan açıklamada, Boeing 737 MAX 9 "Acil Durum Uçuşa Elverişlilik Direktifi"ne uygun bir yöntemin onaylandığı ve söz konusu yöntemin operatörlere sağlandığı bildirildi.

Boeing 737 MAX 9 uçaklarının, operatörler hem sol hem de sağ kabin kapısı çıkış tapalarını, kapı bileşenlerini ve bağlantı elemanlarını içeren gelişmiş denetimleri tamamlayana kadar yerde kalacağı kaydedilen açıklamada, operatörlerin ayrıca herhangi bir uçağı tekrar hizmete sokmadan önce, denetimlerden sağlanan bulgulara dayalı olarak düzeltici faaliyet gerekliliklerini de tamamlaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, FAA'nın ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmasına ilişkin Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun soruşturmasını desteklemeye devam edeceği belirtildi.

Öte yandan ABD medyasında, Amerikan hava yolu şirketi United Airlinesın, birden fazla 737 MAX 9 uçağında "gevşek cıvatalar" bulduğuna dair haberler yer aldı.

"Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağının gövdesinden bir parçanın kopması
ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.

Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken, gövdeden bir parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.

Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği duyurulmuştu.

Açıklamada, "737 MAX 9" tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, olayla ilgili araştırma başlatmıştı.
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