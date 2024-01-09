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Tüm memurları ilgilendiriyor! 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek

2024 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlar ile sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar belirlendi. Tebliğ, 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Ekleme: 9.01.2024 - 09:07 Güncelleme: 9.01.2024 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
Tüm memurları ilgilendiriyor! 15 Ocak'ta yürürlüğe girecekMemurlardan bu yıl 7,70-31,41 lira, sözleşmeli personelden 9,37-37,55 lira öğle yemeği bedeli tahsil edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, 2024 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlar ile sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar belirlendi.

Buna göre, yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı personelden alınacak.

15 Ocak 2024'ten 14 Ocak 2025'e kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan günlük 7,70 lira ile 31,41 lira arasında bedel tahsil edilecek. Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 9,37 lira ile 37,55 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek.

Bu kapsamda, günlük öğle yemeği ücreti, 600'e kadar (600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunan memurlardan 7,70 lira, 1700'e kadar (1700 dahil) ek göstergelilerden 13,09 lira, 2 bin 800'e kadar (2 bin 800 dahil) ek göstergelilerden 16,26 lira, 4 bin 200'e kadar (4 bin 200 dahil) ek göstergelilerden 21,07 lira, 5 bin 400'e kadar (5 bin 400 dahil) ek göstergelilerden 28,06 lira ve 5 bin 400'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 31,41 lira olarak tahsil edilecek.

Sözleşmeli personelden aylık brüt sözleşme ücreti 14 bin 870 liraya kadar (bu tutar dahil) olanlardan günlük 9,37 lira, 25 bin 100 liraya kadar (25 bin 100 lira dahil) olanlardan günlük 16,26 lira, 34 bin 675 liraya kadar (34 bin 675 lira dahil) olanlardan günlük 29,51 lira ve 34 bin 675 liranın üzerinde olanlardan günlük 37,55 lira yemek bedeli alınacak.

Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek.

Tebliğ, 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.
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