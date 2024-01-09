MSB duyurdu! Sınırda 1'i terörist 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' ifadeleri kullanıldıç