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MSB duyurdu! Sınırda 1'i terörist 5 kişi yakalandı

Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu 5 kişi yakalandı.

Ekleme: 9.01.2024 - 14:41 Güncelleme: 9.01.2024 - 14:44 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! Sınırda 1'i terörist 5 kişi yakalandıMilli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' ifadeleri kullanıldıç

MSB duyurdu! Sınırda 1'i terörist 5 kişi yakalandı
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