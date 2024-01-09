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Beyaz Gazete
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AK Parti'den heyecan yaratan Türkiye Yüzyılı belediyeciliği! Yılların birikimi ve gelecek vizyonu harmanlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün İstanbul Haliç kongre Merkezi'nde seçim startını verdi. İstanbul Haliç'te 15'i Büyükşehir olmak üzere 26 ilde AK Parti adaylarının açıklamasıyla birlikte tüm Türkiye'yi "Türkiye Yüzyılı Hizmet Belediyeciliği" heyecanı sardı. Muhalefetin yönetiminde gerçek belediyecilik hasreti çeken şehirlerde fetret devri kapanacak.

AK Parti'den heyecan yaratan Türkiye Yüzyılı belediyeciliği! Yılların birikimi ve gelecek vizyonu harmanlandı
Ekleme: 9.01.2024 - 08:12 Güncelleme: 9.01.2024 - 08:26 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den heyecan yaratan Türkiye Yüzyılı belediyeciliği! Yılların birikimi ve gelecek vizyonu harmanlandı
30 yıl önce ülkede yeni bir belediyecilik felsefesini ve uygulamasını hayata geçiren AK Parti, bu seçimde de adaylarını kapsamlı istişareler, araştırmalar, değerlendirmeler sonunda belirledi. Halkta karşılığı olan, icraatı ile ön plana çıkan, başarılı bulunan başkanlarla yola devam kararın alınırken, yarışa giren kadın adaylar da dikkati çekti.

İstanbul için ayrı bir lansman yapılacağı ifade edilirken, tüm belediye başkanlarının illeri için proje ve hizmet tanıtımı hazırladıkları, başkanların bu icraatı her ilde hemşehrileriyle paylaşacakları kaydedildi.

AK Parti'den heyecan yaratan Türkiye Yüzyılı belediyeciliği! Yılların birikimi ve gelecek vizyonu harmanlandı

YENİ MANİFESTOYA TÜRKİYE YÜZYILI DAMGASI

''Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik' ismiyle hazırlanan ve 7 bölümden oluşan seçim beyannamesiyle seçmenin karşısına akılda kalan, hayatı kolaylaştıran, yaşam kalitesini artıran vaatlerle çıkılacak. 'Hep yeni hep ileri' mottosuyla hareket eden AK Parti yeni şehircilik trendlerini de takip ediyor. Yeni şehircilik söylemleri ile güçlü projeler sunulacak.

Marka haline gelen Türkiye Yüzyılı vizyonu beyannameye de damgasını vurdu. Beyannamede yılların birikimi ve gelecek vizyonu harmanlandı. Başta Ankara ve İstanbul'da trafik ve yol projeleri ile seçmenin hayatına dokunan ve muzdarip olunan konulara çözüm üreten vaatler sunulacak.

AK Parti'den heyecan yaratan Türkiye Yüzyılı belediyeciliği! Yılların birikimi ve gelecek vizyonu harmanlandı

TÜRKİYE YÜZYILI BELEDİYECİLİĞİ HEYECAN

Tüm adayların proje ve hizmetleri hazır. Seçmenin karşısına akılda kalan, hayatı kolaylaştıran, yaşam kalitesini artıran vaatlerle çıkılacak.

BAŞARILI ADAYLARLA YOLA DEVAM

Halkta karşılığı olan, icraatları ile ön plana çıkan başarılı bulunan başkanlarla yola devam kararın alınırken kadın adayların da yarışa girdiği dikkati çekti. Kendini değil kentini düşünen, laf değil proje üreten, bahane değil çözüm peşinde koşan isimler yarışacak.

AK Parti'den heyecan yaratan Türkiye Yüzyılı belediyeciliği! Yılların birikimi ve gelecek vizyonu harmanlandı

YERELDE TÜRKİYE YÜZYILI KADROSU BELİRLENDİ

Mayıs seçimlerinden en zaferle çıkan AK Parti, bu zaferi yerel seçimlerle taçlandıracak. 'Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik' temasıyla vatandaşın karşısına çıkmayı planlayan AK Parti'de yerel yönetim saylarının yarısı belirlendi. Böylece ülkeyi Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği heyecanı sardı.

AK Parti'den heyecan yaratan Türkiye Yüzyılı belediyeciliği! Yılların birikimi ve gelecek vizyonu harmanlandı

GÖZLER 15 OCAK'A ÇEVRİLDİ

Gözler, beyanname ve tüm adayların açıklanacağı 15 Ocak'a çevrildi. Beyanname ve adaylar Ankara'da AK Parti'nin yeni konferans salonunda büyük bir şölen havasında kamuoyu ile paylaşılacak.

AK Parti'den heyecan yaratan Türkiye Yüzyılı belediyeciliği! Yılların birikimi ve gelecek vizyonu harmanlandı

KENDİNİ DEĞİL KENTİNİ DÜŞÜNEN ADAYLAR

Başkan Erdoğan'ın çizdiği aday profiline göre belirlenen adaylar tam zamanlı ve kendisini belediyeye adamış, şehrini ve insanlarını, layık olduğu hizmetlere kavuşturacak isimlerden oluştu.

Kendini değil kentini düşünen, laf değil proje üreten, bahane değil çözüm peşinde koşan, kendi hayatını değil halkın hayatını kolaylaştıran, kibirle değil, tevazuuyla hareket eden, kendi bireysel amaçlarını değil şehrinin ve orada yaşayanların gözetecek, kalkındıracak, kendini şehrine hizmet etmeye vakfedecek belediye başkan adayları sahada yeni projeleri anlatacak.

AK Parti'den heyecan yaratan Türkiye Yüzyılı belediyeciliği! Yılların birikimi ve gelecek vizyonu harmanlandı

ADAYLIĞIN SIRRI BAŞARILI BAKANLIK TECRÜBESİ

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum, bakanlığı dönemindeki kriz yönetimi, afetler karşısında sergilediği duruş ve yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla ön plana çıkıyor.

Kastamonu sel felaketinden asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerine kadar her afet bölgesinde sahada adım atmadık yer bırakmayan Kurum, acil ihtiyaçların karşılanması, deprem temellerini bir ay içinde atarak farkını göstermesi dolayısıyla İstanbul'da güvenli, dirençli kentler, trafik sorunlarına neşter vuracak projeleriyle dikkatleri üzerinde topladı.

AK Parti'den heyecan yaratan Türkiye Yüzyılı belediyeciliği! Yılların birikimi ve gelecek vizyonu harmanlandı

15 OCAK'TA AÇIKLANACAK İLLER ŞU ŞEKİLDE

Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır , Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Malatya, Sakarya, Şanlıurfa Tekirdağ, Trabzon, Van, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt Bilecik, Burdur, Bolu, Çorum, Mardin , Hakkâri, Iğdır, Kırşehir, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Zonguldak, Gümüşhane, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak ve Yozgat.
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AK Parti'den heyecan yaratan Türkiye Yüzyılı belediyeciliği! Yılların birikimi ve gelecek vizyonu harmanlandı
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