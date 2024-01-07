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Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz

Temayül yoklamalarının ardından kamuoyunun merakla beklediği AK Parti Belediye Başkan adayları açıklandı. Yerel seçim startını adayların açıklandığı Haliç Kongre Merkezi'nden veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "El ele vererek İstanbul'u fetret devrinden çıkaracağız.Yapacak çok işimiz, ülkemize kazandıracak çok eserimiz, milletimize verecek çok hizmetimiz var. Milletimize yapılacak her bir hizmeti ibadet şuuruyla yapacağız. İstanbul muradına kavuşacak. İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı. CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'i de topa tutan Başkan Erdoğan, "Özgür efendinin genel başkanlık macerası daha başlamadan gölgelerin altında bitmeye yüz tuttu. İnşallah 31 Mart seçimlerinde elde edilen zaferle aynı zamanda Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz
Ekleme: 7.01.2024 - 09:13 Güncelleme: 7.01.2024 - 15:43 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz
Temayül yoklamalarının ardından kamuoyunun merakla beklediği AK Parti Belediye Başkan adayları açıkladı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu...

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Aday açıklama toplantımıza teşrifleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Aşkınız için, sevdanız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimin hemen başında, geçtiğimiz günlerde vefat eden Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Uysal'ı rahmetle yad ediyorum.

'Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz' inancıyla vatanımızın bekası uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kalanlarına başsağlığı diliyorum.

6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 50 bini aşkın vatandaşımızın her birini rahmetle anıyorum.

İsrail'in alçakça saldırıları sonucu şehit düşen çoğu kadın ve çocuk 23 bin Filistinli kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Zalimlerden hesap sorulması için gereken hukuki adımların hepsini atacağız.

İçimizdeki İsrail muhipleri rahatsız olsa da, birileri istiyor diye biz mazlumlara sırtımızı asla dönmeyeceğiz. Bugün Suriye'de Kudüs'te Irak'ta ne işiniz var diyenlere inat Filistinli kardeşlerimizin yanına dimdik duracağız. Yeni yıla Galata Köprüsü'nde dimdik duran 250 bin kardeşime canı gönülden teşekkür ediyorum.

Bugün burada, 31 Mart 2024 seçimlerinde partimizi temsil edecek 11 büyükşehir ve 15 belediye başkan adayımızı tanıtmak için buradayız. Adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

Adaylarımızın her birini kapsamlı istişareler sonucunda belirledik. Esasen bizim belediyecilikteki müktesebatımız yeni değildir. 30 yıllık birikime ve donanıma sahibiz. Gerçekten de 1994 yılından itibaren ülkemizde yeni bir belediyecilik felsefesini hayata geçirmiş bir kadroyuz. Vesayet güçlerinin tüm engellemelerine rağmen, belediyecilikte adeta destan yazdık. Yerel yönetimlerde bir referans haline geldik. Şehirlerimizin makus tarihlerini nasıl ttersinine çevirdiysek, ülkemizin demokrasi eksikliğini gidermek için harekete geçtik.

Çöpten, çamurdan, çukurdan İstanbulumuzu nasıl temizlediysek, tüm illerimizde bu temizlik için yola çıktık.

Partimizden kuruluşundan sadece 15 ay sonra girdiğimiz 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletimizin teveccühü ile iktidara geldik. 21 yılı aşkın süredir iktidarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. 28 Mayıs'ta milletimizden 5 yıl daha yetki aldık. 31 Mart'ta gerçek belediyecek faaliyetini yerine getirecek adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız.

MECBUR DEĞİLSİN, ŞEHRİN SENİNLE DEĞİŞSİN
Muhalefet partilerindeki belediyelerin kötü yönetilmesinin faturasını milletimiz ödemesin diye biz ödüyoruz. Bunun için adaylarımızı tespit ederken, şehirlerinin her anında yanında olacak isimleri seçmeye dikkat ettik. İl ve ilçelerdeki vatandaşlarımıza da bir çağrımız var. 31 Mart'ta kadar durmak yok, yola devam diyoruz. Muhalefetin ideolojik dayatmaları sebebiyle hak ettikleri hizmetlerden mahrum kalan vatandaşlarımıza mecbur değilsin, şehrin seninle değişsin diyoruz.

Bahane değil, çözüm peşinde koşan, kendi bireysel amaçlarının değil şehrinin gündemiyle yatıp kalkacak belediye başkan adaylarıyla milletimizin karşısına çıkıyoruz. 15 Ocak pazartesi günü seçim beyannamemizi hazırlayacağımız büyük bir tören yapacağız. Burada seçim startını vererek gece gündüz sahada olacağız.

AK Parti ve cumhur ittifakı olarak 31 Mart'ta seçim zaferlerine en büyük halkayı ilave edeceğimize inanıyoruz. Belediyecilikte yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız.

Dünyada yerel demokrasinin doğrudan millet iradesiyle işlediği pek az ülke vardır. Şehrinin belediye başkanlarını, mahalle ve köy muhtarlarını belirleyecek vatandaşlarımıza şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üstünde yeri vardır. Oy renginden dolayı millete hakaret etmek asla olmaz. Biz sadece vatandaşlarımıza oylarını eser ve hizmet siyasetinden yana kullanmalarını tavsiye etmekle mükellefiz. Seçimlerin ve seçilecek adayların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Siyasi hayatımızın her safhasında bunlarla karşılaştık, mücadele ettik.

Bu milletin ne cumhuriyetle ne de cumhuriyetin banisi Mustafa Kemal Atatürk'le bir derdi yoktur. Türkiye bu tuzağa düşmeyecek bir ülkedir.

Her karışı terle ve kanla sulanmış vatan toprakları üzerinde meydanın boş olmadığını göstermek boynumuzun borcudur. Riyad'dan size ekmek çıkmak. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size ekmek kazandırmak. Samimiyseniz bunu ülke genelinde yerli ve milli olarak ifade edin. Bizi üzen ülkemizin 2. büyük partisi hüvviyetine sahip CHP'nin Türkiye düşmanlarına kuyruk olmasıdır. Bu partinin emanetçi genel başkanı milleti tahrik ederek, parti içi iktidar kavgasını unutturmaya... Bundan başka bir işe yaramıyor.

31 Mart seçimlerinde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz. Biz kendisinin zincirlerinden kurtularak özgürleştirmesini isteriz. Bu zatın gidişatı şu anda pek de iyi gözükmüyor. Daha bismillah demeden, anayasal düzene kastetmekten 18 yıl ceza almış bir teröristi adeta Meclis'ten cezaevine tünel kazarak kurtarma peşinde düşüyor. Siyaset her kişinin değil, er kişinin hakkıdır.

'İSTANBUL MURADINA KAVUŞACAK'
El ele vererek İstanbul'u fetret devrinden çıkaracağız.Yapacak çok işimiz, ülkemize kazandıracak çok eserimiz, milletimize verecek çok hizmetimiz var. Milletimize yapılacak her bir hizmeti ibadet şuuruyla yapacağız. İstanbul muradına kavuşacak. İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığına inanıyoruz.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti'nin belediye başkan adayları;
ARTVİN: Mehmet Kocatepe

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz

AYDIN: Mustafa Savaş

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz

BALIKESİR: Yücel Yılmaz

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz

BİNGÖL: Erdal Arıkan

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz

BİTLİS: Nasrullah Tanğlay

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz

BURSA: Alinur Aktaş

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz

ÇANAKKALE: Jülide İskenderoğlu

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz

ÇANKIRI: Hüseyin Filiz

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz

DENİZLİ: Osman Zolan

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz

DÜZCE: Faruk Özlü

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz

EDİRNE: Belgin İba

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz

ELAZIĞ: Şahin Şerifoğulları

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz

ERZURUM: Mehmet Sekmen

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz

ESKİŞEHİR: Nebi Hatipoğlu 

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz

GİRESUN: Aytekin Şenlikoğlu

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz

ISPARTA: Şükrü Başdeğirmen

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz

KASTAMONU: Tahsin Babaş

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz

KOCAELİ: Tahir Büyükakın

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz

MUĞLA: Aydın Ayaydın

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz

ORDU: Mehmet Hilmi Güler

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz

RİZE: Rahmi Metin

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz

SAMSUN: Halit Doğan

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz

SİNOP: Yakup Üçüncüoğlu

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz

TOKAT: Eyüp Eroğlu

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz

YALOVA: Mustafa Tutuk

Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz

İSTANBUL: Murat Kurum
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz


Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz


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