Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz

Temayül yoklamalarının ardından kamuoyunun merakla beklediği AK Parti Belediye Başkan adayları açıkladı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu...Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Aday açıklama toplantımıza teşrifleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Aşkınız için, sevdanız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimin hemen başında, geçtiğimiz günlerde vefat eden Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Uysal'ı rahmetle yad ediyorum.'Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz' inancıyla vatanımızın bekası uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kalanlarına başsağlığı diliyorum.6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 50 bini aşkın vatandaşımızın her birini rahmetle anıyorum.İsrail'in alçakça saldırıları sonucu şehit düşen çoğu kadın ve çocuk 23 bin Filistinli kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Zalimlerden hesap sorulması için gereken hukuki adımların hepsini atacağız.İçimizdeki İsrail muhipleri rahatsız olsa da, birileri istiyor diye biz mazlumlara sırtımızı asla dönmeyeceğiz. Bugün Suriye'de Kudüs'te Irak'ta ne işiniz var diyenlere inat Filistinli kardeşlerimizin yanına dimdik duracağız. Yeni yıla Galata Köprüsü'nde dimdik duran 250 bin kardeşime canı gönülden teşekkür ediyorum.Bugün burada, 31 Mart 2024 seçimlerinde partimizi temsil edecek 11 büyükşehir ve 15 belediye başkan adayımızı tanıtmak için buradayız. Adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum.Adaylarımızın her birini kapsamlı istişareler sonucunda belirledik. Esasen bizim belediyecilikteki müktesebatımız yeni değildir. 30 yıllık birikime ve donanıma sahibiz. Gerçekten de 1994 yılından itibaren ülkemizde yeni bir belediyecilik felsefesini hayata geçirmiş bir kadroyuz. Vesayet güçlerinin tüm engellemelerine rağmen, belediyecilikte adeta destan yazdık. Yerel yönetimlerde bir referans haline geldik. Şehirlerimizin makus tarihlerini nasıl ttersinine çevirdiysek, ülkemizin demokrasi eksikliğini gidermek için harekete geçtik.Çöpten, çamurdan, çukurdan İstanbulumuzu nasıl temizlediysek, tüm illerimizde bu temizlik için yola çıktık.Partimizden kuruluşundan sadece 15 ay sonra girdiğimiz 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletimizin teveccühü ile iktidara geldik. 21 yılı aşkın süredir iktidarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. 28 Mayıs'ta milletimizden 5 yıl daha yetki aldık. 31 Mart'ta gerçek belediyecek faaliyetini yerine getirecek adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız.Muhalefet partilerindeki belediyelerin kötü yönetilmesinin faturasını milletimiz ödemesin diye biz ödüyoruz. Bunun için adaylarımızı tespit ederken, şehirlerinin her anında yanında olacak isimleri seçmeye dikkat ettik. İl ve ilçelerdeki vatandaşlarımıza da bir çağrımız var. 31 Mart'ta kadar durmak yok, yola devam diyoruz. Muhalefetin ideolojik dayatmaları sebebiyle hak ettikleri hizmetlerden mahrum kalan vatandaşlarımıza mecbur değilsin, şehrin seninle değişsin diyoruz.Bahane değil, çözüm peşinde koşan, kendi bireysel amaçlarının değil şehrinin gündemiyle yatıp kalkacak belediye başkan adaylarıyla milletimizin karşısına çıkıyoruz. 15 Ocak pazartesi günü seçim beyannamemizi hazırlayacağımız büyük bir tören yapacağız. Burada seçim startını vererek gece gündüz sahada olacağız.AK Parti ve cumhur ittifakı olarak 31 Mart'ta seçim zaferlerine en büyük halkayı ilave edeceğimize inanıyoruz. Belediyecilikte yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız.Dünyada yerel demokrasinin doğrudan millet iradesiyle işlediği pek az ülke vardır. Şehrinin belediye başkanlarını, mahalle ve köy muhtarlarını belirleyecek vatandaşlarımıza şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üstünde yeri vardır. Oy renginden dolayı millete hakaret etmek asla olmaz. Biz sadece vatandaşlarımıza oylarını eser ve hizmet siyasetinden yana kullanmalarını tavsiye etmekle mükellefiz. Seçimlerin ve seçilecek adayların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.Siyasi hayatımızın her safhasında bunlarla karşılaştık, mücadele ettik.Bu milletin ne cumhuriyetle ne de cumhuriyetin banisi Mustafa Kemal Atatürk'le bir derdi yoktur. Türkiye bu tuzağa düşmeyecek bir ülkedir.Her karışı terle ve kanla sulanmış vatan toprakları üzerinde meydanın boş olmadığını göstermek boynumuzun borcudur. Riyad'dan size ekmek çıkmak. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size ekmek kazandırmak. Samimiyseniz bunu ülke genelinde yerli ve milli olarak ifade edin. Bizi üzen ülkemizin 2. büyük partisi hüvviyetine sahip CHP'nin Türkiye düşmanlarına kuyruk olmasıdır. Bu partinin emanetçi genel başkanı milleti tahrik ederek, parti içi iktidar kavgasını unutturmaya... Bundan başka bir işe yaramıyor.31 Mart seçimlerinde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz. Biz kendisinin zincirlerinden kurtularak özgürleştirmesini isteriz. Bu zatın gidişatı şu anda pek de iyi gözükmüyor. Daha bismillah demeden, anayasal düzene kastetmekten 18 yıl ceza almış bir teröristi adeta Meclis'ten cezaevine tünel kazarak kurtarma peşinde düşüyor. Siyaset her kişinin değil, er kişinin hakkıdır.El ele vererek İstanbul'u fetret devrinden çıkaracağız.Yapacak çok işimiz, ülkemize kazandıracak çok eserimiz, milletimize verecek çok hizmetimiz var. Milletimize yapılacak her bir hizmeti ibadet şuuruyla yapacağız. İstanbul muradına kavuşacak. İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığına inanıyoruz.ARTVİN: Mehmet KocatepeAYDIN: Mustafa SavaşBALIKESİR: Yücel YılmazBİNGÖL: Erdal ArıkanBİTLİS: Nasrullah TanğlayBURSA: Alinur AktaşÇANAKKALE: Jülide İskenderoğluÇANKIRI: Hüseyin FilizDENİZLİ: Osman ZolanDÜZCE: Faruk ÖzlüEDİRNE: Belgin İbaELAZIĞ: Şahin ŞerifoğullarıERZURUM: Mehmet SekmenESKİŞEHİR: Nebi HatipoğluGİRESUN: Aytekin ŞenlikoğluISPARTA: Şükrü BaşdeğirmenKASTAMONU: Tahsin BabaşKOCAELİ: Tahir BüyükakınMUĞLA: Aydın AyaydınORDU: Mehmet Hilmi GülerRİZE: Rahmi MetinSAMSUN: Halit DoğanSİNOP: Yakup ÜçüncüoğluTOKAT: Eyüp EroğluYALOVA: Mustafa Tutuk