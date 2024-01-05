Zonguldak'ta mayın paniği... Balıkçı ağlarına takıldı

Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların Karadeniz kıyılarına yansıyan boyutu Türkiye'de de paniğe neden oluyor.Ukrayna'nın Karadeniz kıyıları boyunca yerleştirilen mayınların bazıları, yakın zamanda İstanbul açıklarına kadar sürüklenerek büyük paniğe neden olmuştu.Henüz savaş kaynaklı olup olmadığı belirlenemeyen bir mayın paniği de Zonguldak'ta yaşandı.Bozhane Limanı'ndan balığa çıkan teknelerden birinin ağına cisim takıldı.Balıkçıların anlamlandıramadığı cismin mayın olduğu ortaya çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler limana giriş çıkışları yasakladı.İstanbul’dan gelecek olan SAT komandolarının incelemesinin ardından mayın, güvenli bölgeye taşınarak imha edilecek.