SpaceX'e suçlama: Elon Musk'ı eleştiren çalışanlar kovuldu

ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB), roket ve uydu üreticisi SpaceX'i, şirketin üst yöneticisi (CEO) Elon Musk'ı eleştiren bazı çalışanlarını yasa dışı şekilde işten çıkarmakla suçluyor.NLRB'nin bölge ofisince yapılan bir şikayet yayımında, 2022 yılında SpaceX'in, Elon Musk'ın cinsel taciz iddialarıyla ilgili olarak yaptığı sosyal medya yorumlarını eleştiren ve bu konuda şirketi uzak durmaya çağıran 8 çalışanın işten çıkarılmasıyla ilgili iddialar yer aldı.Çalışanlar tarafından dağıtılan mektupta, SpaceX'e taciz politikalarını açıklığa kavuşturması ve bunları tutarlı bir şekilde uygulaması çağrısının da yapıldığı aktarılan şikayette, söz konusu mektubun dağıtılmasının yasa dışı şekilde kısıtlandığı belirtildi.Şikayette SpaceX ayrıca, çalışanları mektupla ilgili sorgulamak ve benzer faaliyetlerde bulunan işçileri kovma tehdidinde bulunmakla suçlandı.Ne olmuştuGeçen yıl bir grup SpaceX çalışanı, Musk'un davranışının 'sık sık dikkat dağıtıcı ve utanç kaynağı olduğu' konusundaki endişelerini dile getiren açık bir mektup taslağı hazırladı.O sıralarda Musk, şirketin kontrolünü aldıktan sonra adını X olarak değiştireceği Twitter'ı satın almaya çalışıyordu. SpaceX daha sonra mektubun yazılmasına yardımcı olan çalışanları kovdu. NLRB, SpaceX'ten 120 gün boyunca çalışan haklarına ilişkin bir bildirim yayınlamasını ve işten çıkardığı her çalışana özür mektubu yazmasını istiyor.SpaceX'in suçlamaları çözmeye çalışmaması koşuluyla, NLRB idare hukuku hakimi (ALJ) ile duruşmanın 5 Mart 2024'te yapılması planlanıyor.Hakimin verdiği karar ne olursa olsun, kurula itiraz edilebilir ve federal temyiz mahkemesine götürülebilir.