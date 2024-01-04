  • USD: 29,74 - 29,79
  • EURO: 32,54 - 32,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

SpaceX'e suçlama: Elon Musk'ı eleştiren çalışanlar kovuldu

ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB), Elon Musk'ı eleştiren çalışanların SpaceX şirketinden kovulduğunu söylüyor.

Ekleme: 4.01.2024 - 09:13 Güncelleme: 4.01.2024 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
SpaceX'e suçlama: Elon Musk'ı eleştiren çalışanlar kovuldu
ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB), roket ve uydu üreticisi SpaceX'i, şirketin üst yöneticisi (CEO) Elon Musk'ı eleştiren bazı çalışanlarını yasa dışı şekilde işten çıkarmakla suçluyor.

NLRB'nin bölge ofisince yapılan bir şikayet yayımında, 2022 yılında SpaceX'in, Elon Musk'ın cinsel taciz iddialarıyla ilgili olarak yaptığı sosyal medya yorumlarını eleştiren ve bu konuda şirketi uzak durmaya çağıran 8 çalışanın işten çıkarılmasıyla ilgili iddialar yer aldı.

Çalışanlar tarafından dağıtılan mektupta, SpaceX'e taciz politikalarını açıklığa kavuşturması ve bunları tutarlı bir şekilde uygulaması çağrısının da yapıldığı aktarılan şikayette, söz konusu mektubun dağıtılmasının yasa dışı şekilde kısıtlandığı belirtildi.

İşçiler tehdit edildi iddiası

Şikayette SpaceX ayrıca, çalışanları mektupla ilgili sorgulamak ve benzer faaliyetlerde bulunan işçileri kovma tehdidinde bulunmakla suçlandı.

Ne olmuştu

Geçen yıl bir grup SpaceX çalışanı, Musk'un davranışının 'sık sık dikkat dağıtıcı ve utanç kaynağı olduğu' konusundaki endişelerini dile getiren açık bir mektup taslağı hazırladı.

O sıralarda Musk, şirketin kontrolünü aldıktan sonra adını X olarak değiştireceği Twitter'ı satın almaya çalışıyordu. SpaceX daha sonra mektubun yazılmasına yardımcı olan çalışanları kovdu. NLRB, SpaceX'ten 120 gün boyunca çalışan haklarına ilişkin bir bildirim yayınlamasını ve işten çıkardığı her çalışana özür mektubu yazmasını istiyor.

SpaceX'in suçlamaları çözmeye çalışmaması koşuluyla, NLRB idare hukuku hakimi (ALJ) ile duruşmanın 5 Mart 2024'te yapılması planlanıyor.

Hakimin verdiği karar ne olursa olsun, kurula itiraz edilebilir ve federal temyiz mahkemesine götürülebilir.

SpaceX'e suçlama: Elon Musk'ı eleştiren çalışanlar kovuldu
Economist’ten çarpıcı analiz! Netanyahu her şeyi berbat etti: Defetmenin zamanı geldi!
Haluk Bayraktar'dan CHP'li Uzun'a cevap: Utanırlar mı birazcık yüzleri kızarır mı acaba?
Katil İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırdı: Çok sayıda ölü var
İyi Parti'de istifalar sürüyor! AK Parti'ye katıldılar
CHP'de aday belirleme kavgası: Özgür Özel, telefonu Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne kapattı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan torpil iddialarına sert tepki: 'Tek kriterimiz liyakattir'
Seçil Erzan'ın telefonundan çıkan Arda Turan mesajları
PKK'ya 'Pençe Kilit' darbesi! MSB: Harekatta bugüne kadar 717 terörist etkisiz hale getirildi
Ekşi Sözlük'e erişim engeli! App Store ve Play Store'dan kaldırıldı!
MSB paylaştı: Mehmetçik'in zorlu kış şartlarıyla mücadelesi!
Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
Muharrem İnce-Özgür Özel görüşmesi başladı! Yerel seçimler masada
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması! 'Daha ılımlı'
TPAO'dan petrol kararı! 3 saha daha...
'Gazze kasabı' Netanyahu'ya kötü haber: Başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasanın uygulanmasını erteledi
Özgür Özel'den itiraf gibi açıklama: İster terörle mücadele ister milli mesele olsun asla iktidarın peşine takılmayız
MİT'ten nokta operasyon! Türkiye'ye eylem planları yaptığı tespit edilen terörist etkisiz hale getirildi
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında yerel seçim çatlağı
Ekrem İmamoğlu hukuku tanımadı! İşçi kıyımı yapan İBB 5 milyon tazminat ödedi
Cuma hutbesini hazmedemeyen Volkan Konak sarhoş kafayla fetva uydurdu
Tesla'ya aysak şoku! O özelliği riskli bulundu...

Tesla'ya aysak şoku! O özelliği riskli bulundu...

Araç sahipleri bu geceye dikkat: İndirim geliyor

Araç sahipleri bu geceye dikkat: İndirim geliyor

Konya'da bulundu: 2,5 milyon yıllık! Varlığı bilimsel çalışmalarla kanıtlandı

Konya'da bulundu: 2,5 milyon yıllık! Varlığı bilimsel çalışmalarla kanıtlandı

Akıllı telefonlar, Starlink internetine bağlanabilecek: İlk uydular fırlatıldı

Akıllı telefonlar, Starlink internetine bağlanabilecek: İlk uydular fırlatıldı

Altın fiyatları geriledi! İslam Memiş altın borçlanacakları uyardı: O seviyeye dikkat

Altın fiyatları geriledi! İslam Memiş altın borçlanacakları uyardı: O seviyeye dikkat

'Kuş cenneti' olarak biliniyor: İnanılmaz manzara sular çekilince ortaya çıktı

'Kuş cenneti' olarak biliniyor: İnanılmaz manzara sular çekilince ortaya çıktı