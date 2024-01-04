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Akıllı telefonlar, Starlink internetine bağlanabilecek: İlk uydular fırlatıldı

Akıllı telefonlar, artık mobil internet yerine Starlink uydu ağına bağlanabilecek. SpaceX, bu özelliğe sahip ilk uydularını yörüngeye gönderdi.

Ekleme: 4.01.2024 - 14:01 Güncelleme: 4.01.2024 - 14:07 / Editör: Ozge Selin
Akıllı telefonlar, Starlink internetine bağlanabilecek: İlk uydular fırlatıldı
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

SpaceX, geçen yıl 40'dan fazla görev yaparak yörüngedeki uydu sayısını 4 binin üzerine çıkardı.

Akıllı telefonlarda Starlink devri

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, ikinci nesil Starlink uydularının hücresel antenler içereceğini açıklamıştı.

Bu da Starlink uydularının artık mobil iletişimde de kullanılabileceği anlamına geliyor.

ABD'nin en büyük mobil operatörlerinden T-Mobile ile ortak bir etkinlik düzenleyen SpaceX, yeni Starlink uydularının sunacağı hücresel bağlantı hızının 2-4 megabit arasında olacağını duyurmuştu.

Akıllı telefonlar, Starlink internetine bağlanabilecek: İlk uydular fırlatıldı

İlk uydular fırlatıldı

SpaceX, geçtiğimiz gün Falcon 9 roketiyle 21 adet Starlink uydusunu fırlatarak yeni yıla hızlı bir giriş yaptı.

Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden gerçekleştirilen fırlatma ile yörüngeye taşınan uydulardan altı tanesinde, ilk defa doğrudan hücresel bağlantı (DTC - direct to cell) özelliği kullanılıyor.

Yeni Starlink DTC uyduları ile artık akıllı telefonlar doğrudan Starlink uyduları ile bağlantı kurabilecek.

Bu sayede kullanıcılar, uzak bölgelerde ya da afet bölgelerinde bile ses, metin ve internet hizmetlerine erişebilecek.

SpaceX, yaptığı açıklamada DTC özelliğinin dünyanın dört bir yanındaki mobil ağ operatörlerinin karada, göllerde ya da kıyı sularında mesajlaşma, arama ve gezinme için kesintisiz küresel erişim sağlayacağını söyledi.

Akıllı telefonlar, Starlink internetine bağlanabilecek: İlk uydular fırlatıldı

Bağlantı hızı, mobil cihazlardan mesaj, multimedya mesaj (MMS), arama ve WhatsApp gibi bazı mesajlaşma uygulamalarının doğrudan kullanımı için yeterli olacak.

Paylaşılan bilgilere göre Starlink uyduları üzerinden hücresel bağlantı kurma özelliği, Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamında kullanılabilecek. Şirket, söz konusu özelliğin testlerine bu yıl başlamayı planlıyor
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