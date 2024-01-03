  • USD: 29,74 - 29,79
  • EURO: 32,54 - 32,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İzmit'te hastane dönüşü kaza: Baba öldü anne ve oğlu yaralı!

Kocaeli İzmit'te tedavi için gittikleri hastaneden dönerken fenalaşan Turgay Mert (42), kullandığı hafif ticari araçla önce EDS, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada Turgay Mert hayatını kaybetti, eşi Ayşe (48) ve oğlu Oktay Mert (17) ise yaralandı.

Ekleme: 3.01.2024 - 15:56 Güncelleme: 3.01.2024 - 15:56 / Editör: Ozge Selin
İzmit'te hastane dönüşü kaza: Baba öldü anne ve oğlu yaralı!
Feci kaza, öğle saatlerinde İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Direksiyon başında fenalaşan Turgay Mert'in kontrolünü yitirdiği 54 ABJ 852 plakalı hafif ticari araç, önce Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine, ardından da aydınlatma direğine çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Turgay Mert'in eşi Ayşe Mert ve çocukları Oktay Mert'i çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI
Sağlık ekipleri, kalbi duran Turgay Mert'e ise araç içinde dakikalarca kalp masajı yaptı. Ambulansla Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Turgay Mert, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Turgay Mert'in, rahatsızlığı sebebiyle ailesiyle birlikte gittiği Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden dönerken kazanın yaşandığı öğrenildi. Bu arada, kaza sırasında aracın motorunun fırladığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama
HDP'nin oyu için önce Türk Bayrağı'nı sonra Atatürk'ü kaldırdılar!
İstanbul'da bitmek bilmeyen üst geçit... İBB'nin çalışmasında vatandaşlar isyan etti
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor... Son 24 saatte 128 şehit daha
Tokyo Havalimanı'ndaki kazanın sebebi belli oldu
Bakan Uraloğlu: Milli ve Yerli Elektrikli Tren Seti projemizde seri üretime başladık
Seçil Erzan'ın Fatih Terim'e para akışı sağladığı mesajlar! 'Hocam para hesabınıza geldi..'
AK Parti'de yerel seçim mesaisi sürüyor: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
İyi Parti'de bir istifa daha: Ali Kıdık partiden ayrıldı
CHP'den bir heykel hizmeti daha! Dikili'de Bülent Ecevit heykeli yenilendi
Fatih Altaylı nasıl kıvıracağını şaşırdı: 'Sanki yumruk atana eline sağlık diyormuşum!'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: '2024 hedefimiz ile uyumlu seyrine devam ediyor'
Sarıyer'de İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı!
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu İslam Cehanfer öldürüldü
6 aylık enflasyon farkı BELLİ OLDU! Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı talimatı!
Türkiye'nin 2022'de vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Enflasyon rakamları belli oldu!
11 ilde Kafes-28 operasyonu: Kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı
Netanyahu gidici! 'Gazze Kasabı'na soğuk duş: Halkın sadece yüzde 15'i istiyor
Fatih Altaylı'ya 2 ayrı soruşturma! Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı: Saldırgan gence destek çıkmıştı...
NASA'nın yeni hedefi 'Güneş'e dokunmak'

NASA'nın yeni hedefi 'Güneş'e dokunmak'

Dünyanın en havalı yerleri seçildi: Listede dikkat çeken Türkiye detayı! Duyan görmek için geliyor

Dünyanın en havalı yerleri seçildi: Listede dikkat çeken Türkiye detayı! Duyan görmek için geliyor

Obeziteye savaş açtı: 15 günde 15 kilo verdi! 'Artık sağlığım yerinde...' Görenler tanıyamıyor...

Obeziteye savaş açtı: 15 günde 15 kilo verdi! 'Artık sağlığım yerinde...' Görenler tanıyamıyor...

Yılbaşı gecesi kanlı buluşma! Meleknur Özgener boynundan vuruldu!

Yılbaşı gecesi kanlı buluşma! Meleknur Özgener boynundan vuruldu!

Türkiye'den izlenebilecek: Yılın ilk meteor yağmuru için geri sayım!

Türkiye'den izlenebilecek: Yılın ilk meteor yağmuru için geri sayım!

İletişim Başkanlığı uyardı! Telefonunuza gelen o mesaja dikkat edin!

İletişim Başkanlığı uyardı! Telefonunuza gelen o mesaja dikkat edin!