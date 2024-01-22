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Malatya’da deprem konutlarında sona gelindi

Malatya’da depremzedeler için yapımına başlanılan TOKİ deprem konutlarında tamamlanan konutlar teslim edilmeye hazırlanıyor. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen konutların için kura çekimlerinin ay sonu yapılması planlanıyor.

Ekleme: 22.01.2024 - 13:58 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:59 / Editör: Ozge Selin
Malatya’da deprem konutlarında sona gelindi
6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yara alan Malatya'da, depremzedeler için yapımına başlanılan konutlar hızla yükseliyor.

Deprem sonrası hemen inşaatına başlanılan TOKİ evlerinde yapımı biten konutların, ay sonu itibarıyla hak sahiplerine kura çekimi ile teslimi yapılacak.

Asrın felaketinin yıl dönümünde binlerce depremzedenin yeni evlerine kavuşacağı belirtilirken, Yeşilyurt ilçesinde bulunan İkizce bölgesinde bulunan TOKİ deprem konutlarında çevre ve peyzaj düzenlemelerinde de sona gelindi.

14 bin konutun inşası son hızla sürüyor

Bölgede 14 bin konutun inşası son hızla sürerken, altyapılarında da yakın zamanda biteceği belirtilen İkizce deprem konutları ile ilgili son durumu paylaşan yüklenici firma yetkilisi Barbaros Kosif, konutların tünel kalıp sistemi ile zemin artı 4 kat olarak inşa edildiğini ve depreme dayanıklı olarak yapıldığını söyledi.

'Site tarzında yapılan konutlarımızın ortak yaşam alanları, çocuklar için parklar, bahçeler, oto park alanları hepsi içinde yapıldı'

Örnek daireyi de gösteren Kosif, “Dairelerimiz 85 metrekare net olmak üzere 101 metrekare bürüt olacak şekilde inşa edildi. Site tarzında yapılan konutlarımızın ortak yaşam alanları, çocuklar için parklar, bahçeler, otopark alanları hepsi içinde yapıldı. Diğer sosyal donatılar ise ayrı proje kapsamında inşa edilecek.” dedi.

'Piyasadaki en iyi ürünleri kullanıyoruz'

TOKİ deprem konutlarının tünel kalıp sistemi ile inşa edildiğine değinen Kosif, “Şu anda bilinen en sağlam statik sistem bu. Depreme dayanaklığının yanı sıra hızlı imal edilen bir sistem de. Zemin artı 4 kat olarak konutlar yapılıyor. Konutlarımızda kullandığımız ürünlerimiz piyasada en iyi ürünler kullanıyor.” diye konuştu.
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