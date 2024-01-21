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Elazığ'da deprem konutlarında sona doğru! 404 projenin kaba inşası bitti

Daha önce yapımı tamamlanan ve teslim edilen 305 konutun ardından, merkezde kentsel dönüşüm çerçevesinde başlanan 404 konutun inşasında yüzde 70 seviyesine gelindi.

Ekleme: 21.01.2024 - 11:49 Güncelleme: 21.01.2024 - 11:55 / Editör: Ozge Selin
Elazığ'da deprem konutlarında sona doğru! 404 projenin kaba inşası bitti
Elazığ, 24 Ocak 2020'de 6,8 şiddetindeki depremle sarsıldı.

Kentte 37, Malatya'da da 4 olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybettiği bölgede, 25 binden fazla konut hasar gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 24 bin 83 konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi.

Birinci etap çalışmaları bitti

Elazığ'ın yanı sıra depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesi de bu süreçte adeta yeniden inşa ediliyor. Depremin hemen ardından TOKİ tarafından başlatılan birinci etap çalışmalarında 305 konut 86 iş yeri ve 2 cami tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

404 daire ve 24 dükkan inşa ediliyor

Yine ilçe merkezinde kentsel dönüşüm çerçevesinde 15'i 3 artı 1 ve 14'ü 2 artı 1 olmak üzere 29 blok planlandı. Bu kapsamda 404 daire ve 24 dükkanın yapımında yüzde 70 aşamalarına gelindi.

Öte yandan kentsel dönüşümün dışında kalan depremzede hak sahipleri için yapımına başlanan 130 dairenin ise yüzde 95 aşamasında olduğu ve kısa süre içerisinde teslim edileceği bildirildi.

'Yüzde 70 ilerleme kaydettik'

Çalışmalar hakkında bilgi veren Saha Mühendisi İsmail Cankaya, “Kentsel dönüşüm projesi ihale çerçevesinde 29 bloğun 15'i 3 artı 1, 14'ü 2 artı 1 olmak üzere 404 konut yapımı devam ediyor. Şu anda yüzde 70 ilerleme kaydettik. Kaba inşaat bitti. İnce işçilik hızla devam ediyor. Burada binalarımız tünel kalıp sistemi ile yapılmaktadır. O yüzden depreme dayanıklıdır. Daha önce 305 konut teslim edilmişti. 130 konut daha teslim edilecek. Son olarak da 404 konut teslim edilecek.” dedi.
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