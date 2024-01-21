Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'ye gidiyor!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere 23 Ocak'ta ABD'ye gidecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere 23 Ocak'ta ABD'ye gidecek.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı;
"Sayın Bakanımız, BM Güvenlik Konseyi'nin 23 Ocak 2024 tarihinde yapılacak Filistin konulu toplantısına katılmak üzere New York'u ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın ziyaret vesilesiyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülmektedir."