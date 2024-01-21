  • USD: 30,12 - 30,18
  • EURO: 32,78 - 32,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

21 Ocak 2024 Meteoroloji hava durumu tahminleri yayınlandı

MGM 21 Ocak 2024 Pazar günü hava durumu tahminlerini yayınladı. Haftanın son gününde ülke genelinde birçok bölge yağışlı havanın etkisi altında olacak. Öte yandan MGM’den bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı geldi. Peki, İstanbul hava durumu bugün nasıl olacak? İşte 21 Ocak 2024 il il hava durumu tahminleri…

Ekleme: 21.01.2024 - 10:18 Güncelleme: 21.01.2024 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
21 Ocak 2024 Meteoroloji hava durumu tahminleri yayınlandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son yaptığı analizlere göre, Türkiye'nin büyük bir bölümü yoğun bulutlar altında olacak. Marmara'nın kuzeybatı bölgesi dışında, ülkenin her yerinde yağış bekleniyor. Sahil şeridi ve güneydoğu bölgelerinde yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar; diğer bölgelerde ise yağmur, kısmen karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı öngörülüyor. Yağışların; Akdeniz bölgesi, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in sahil şeridi, Doğu Anadolu'nun batı bölgesi ve Adıyaman çevresinde şiddetli olması tahmin ediliyor. Ülkenin kuzeyi, iç kesimleri ve doğu bölgelerinde pus ve yer yer sis oluşması beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu bölgelerinde çığ riski bulunuyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU 21 OCAK 2024

EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 4°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, Burdur ve Hatay dışında kalan yerlerde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 3°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı, yağışların, kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

SİNOP °C, 8°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklenen yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 6°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 7°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki villa vurgununda yeni gelişme! 22 kişi adliyeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalem anısı duygulandırdı...
İBB müdürünün “silahım çarptı” savunmasını savcılık çökertti! Mütalaa verildi, 4 buçuk yıl hapsi istendi
MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
AK Parti 30 Ocak'ta açıklayacak! Seçim beyannamesine damga vuran 4 proje
CHP’li başkandan işçiye ayrımcılık! 65 çalışana yüzde yüz, 490 çalışana yüzde 40
Gara hainlere dar edildi: 9 PKK'lı terörist etkisiz
Türkiye adını uzaya yazdırdı! Uzay İstasyonu'ndan ilk mesaj...
İstanbullunun gözü burada: Başkan Erdoğan İstanbul’un 37 ilçe başkan adaylarını açıklıyor
Başkan Erdoğan: Son 5 yılda İstanbul yeniden eski günlerini hatırlatan ihmallere maruz kaldı
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: ‘’Fatih’in emanetini yeniden şaha kaldıracağız'
Türk bayrağı artık uzayda! Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı ISS'e kenetlendi
İsrail Şam'da İran karargahını vurdu! Çok sayıda ölü var
Bakan Tunç'tan sekizinci yargı paketi açıklaması
Katil İsrail’den işkencede yeni yöntem! BM raporu 55 günlük kabusu duyurdu: Sivillere bebek bezi giydirip…
İstanbul'a dev hizmet! Gayrettepe–Kağıthane metro hattında geri sayım başladı
Mavi Vatanda yeni dönem: Yeni torpido ve füze sistemleri geliyor
İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandala imza attı: Enkaz devraldık
İBB'ye bağlı İETT 5 yılda çöktü! 214 otobüs hurdaya ayrıldı: 700 bin arıza gerçekleşti
Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında yeni detaylar! Kum ve kömür dolu zemini gizlediler
21 Ocak 2024 Meteoroloji hava durumu tahminleri yayınlandı

21 Ocak 2024 Meteoroloji hava durumu tahminleri yayınlandı

Evimizdeki büyük tehlike! Kimse bilmiyordu: Öyle bir zararı ortaya çıktı ki duyan şaştı kaldı

Evimizdeki büyük tehlike! Kimse bilmiyordu: Öyle bir zararı ortaya çıktı ki duyan şaştı kaldı

38 yıldır nüfusta kadın gözüküyor: Yıllarca erkek olduğumu ispatlamaya çalıştım…

38 yıldır nüfusta kadın gözüküyor: Yıllarca erkek olduğumu ispatlamaya çalıştım…

İki derslikli okulda tek öğrenci: Hasret'in karne sevinci

İki derslikli okulda tek öğrenci: Hasret'in karne sevinci

Togg'da siparişler bugün başlıyor: Çekiliş yok!

Togg'da siparişler bugün başlıyor: Çekiliş yok!

Depremde binlerce kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'nin müteahhitinden şaşkına çeviren savunma

Depremde binlerce kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'nin müteahhitinden şaşkına çeviren savunma