21 Ocak 2024 Meteoroloji hava durumu tahminleri yayınlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son yaptığı analizlere göre, Türkiye'nin büyük bir bölümü yoğun bulutlar altında olacak. Marmara'nın kuzeybatı bölgesi dışında, ülkenin her yerinde yağış bekleniyor. Sahil şeridi ve güneydoğu bölgelerinde yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar; diğer bölgelerde ise yağmur, kısmen karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı öngörülüyor. Yağışların; Akdeniz bölgesi, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in sahil şeridi, Doğu Anadolu'nun batı bölgesi ve Adıyaman çevresinde şiddetli olması tahmin ediliyor. Ülkenin kuzeyi, iç kesimleri ve doğu bölgelerinde pus ve yer yer sis oluşması beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu bölgelerinde çığ riski bulunuyor.Yağışların, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.EDİRNE °C, 6°CÇok bulutluİSTANBUL °C, 7°CÇok bulutluKIRKLARELİ °C, 4°CÇok bulutluKOCAELİ °C, 7°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurluEGEÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlıDENİZLİ °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR °C, 11°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıAKDENİZÇok bulutlu, Burdur ve Hatay dışında kalan yerlerde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 16°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıANTALYA °C, 17°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıISPARTA °C, 11°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİÇ ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 2°CÇok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlıKONYA °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.YOZGAT °C, 6°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlıBATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 3°CÇok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlıKASTAMONU °C, 2°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı, yağışların, kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.SİNOP °C, 8°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 8°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklenen yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 6°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıSAMSUN °C, 8°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON °C, 13°CÇok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıKARS °C, 4°CÇok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 10°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıVAN °C, 7°CÇok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı