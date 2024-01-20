İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandala imza attı: Enkaz devraldık

CHP'den Bilecik Belediye Başkanı seçilen ve yaklaşık 2 yıl önce rüşvet skandalı sonrası görevinden uzaklaştırılan Semih Şahin, 10 gün önce Başkanlık görevinden istifa etmişti.Kendisinden sonra Meclis tarafından Başkan Vekili seçilen CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nın da bu istifanın ardından vekillik görevi düşmüştü. Geçtiğimiz cumartesi günü toplanan Bilecik Belediye Meclisi, Bağımsız aday Sadık Kaya'yı başkan seçmişti.9 şehidin verildiği saatlerde şarkılı türkülü paylaşımlar yapan, kenti susuzluğa ve lağım kokusuna terk eden ve 15 köpeğin öldürülerek yol kenarına atılmasından sorumlu olan Subaşı, tüm bunlara rağmen, CHP Genel Merkezi tarafından Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.Belediye Meclis seçimlerinden hezimetle ayrılan Subaşı CHP destekçisi kanallara itiraf gibi açıklamalar yaptı.Seçimleri Bağımsız aday Sadık Kaya'ya karşı kaybeden CHP'li Subaşı, yaşadığı hezimeti mağduriyete dönüştürmek için kolları sıvadı.Meclis seçiminin hemen sonrası soluğu İstanbul'da alan Melek Mızrak Subaşı, ilk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İmamoğlu ile birlikte çektiği ve mağduriyete uğradığını ima eden bir videoyu paylaşan Şubaşı, ardından önce Halk Tv'yi sonra da KRT'yi ziyaret etti.Sabahın erken saatlerinde İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan CHP'li Subaşı, Bilecik Belediye Meclis üyelerinin yaptığı seçimle halkın hizmet almasına engel olduğunu savundu.KRT TV'den Cem Özkeskin'e de bir röportaj veren Melek Mızrak Subaşı, burada CHP Belediyeciliği ile ilgili itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.Kendisinin de Başkan Yardımcısı olduğu Semih Şahin döneminden 'enkaz' diyerek bahseden Subaşı, Semih Şahin'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Başkan Vekili olmak zor oldu mu? Şeklindeki bir soruya, 'Rüşvet operasyonu sonrası göreve talip olduğumuzda açıkçası bu sürecin yorucu ve zorlu geçeceğini biliyordum.Çünkü gerçekten işleyiş ve diğer açılardan büyük bir enkaz devraldık' dedi. Kendi partisinden bir Başkanı ve kendi Başkan Yardımcılığı dönemini 'enkaz' olarak değerlendiren Subaşı'nın açıklamaları şaşkınlık yaratırken, mağduru oynamak isterken bir skandala imza attığı yorumlarına neden oldu.