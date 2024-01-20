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İBB'ye bağlı İETT 5 yılda çöktü! 214 otobüs hurdaya ayrıldı: 700 bin arıza gerçekleşti

İBB'ye bağlı İETT son 5 yılda çöktü. Toplu ulaşım sisteminin atar damarı konumundaki İETT'de 2019'da 66, 2020'de 51, 2021'de 60 ve 2022 yılında 37 olmak üzere toplam 214 otobüs İstanbullulara hizmet vermekten çıkarılarak hurdaya ayrıldı. Son 4 yılda ise yaklaşık 700 bin arıza kaydı yapılarak 153 yıllık kurum tarihe geçti.

İBB'ye bağlı İETT 5 yılda çöktü! 214 otobüs hurdaya ayrıldı: 700 bin arıza gerçekleşti
Ekleme: 20.01.2024 - 10:33 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:43 / Editör: Ozge Selin
İBB'ye bağlı İETT 5 yılda çöktü! 214 otobüs hurdaya ayrıldı: 700 bin arıza gerçekleşti
Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu İETT tartışılan kurum haline geldi. Hemen her gün arıza, kaza yapan, yanan otobüslerle karşılaştı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan bir duruma gelen İETT'de ayrıca 2013 yılında İstanbulluların hizmetine sunulan, toplu ulaşım araçların hareket saatleri, bulunduğu durağı anlık gösteren uygulama MOBİETT yeni yönetim tarafından bakımsızlık ve güncelleme yapılmadığı için kullanılamaz hale getirildi.

İBB'ye bağlı İETT 5 yılda çöktü! 214 otobüs hurdaya ayrıldı: 700 bin arıza gerçekleşti

214 OTOBÜS HURDAYA AYRILDI

İETT'de vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan duruma getirilen İETT'deki vahim durum ise belgelere işlendi. CHP'li yönetimle birlikte toplamda 214 otobüs hurdaya ayrıldı.

2019'da 66, 2020'de 51, 2021'de 60 ve 2022 yılında 37 olmak üzere toplam 214 otobüs İstanbullulara hizmet vermekten çıkarılarak hurdaya çıkartıldı.

İBB'ye bağlı İETT 5 yılda çöktü! 214 otobüs hurdaya ayrıldı: 700 bin arıza gerçekleşti

4 YILDA YAKLAŞIK 700 BİN ARIZA GERÇEKLEŞTİ

Otobüs bakım/onarım hizmetlerinin bütçe içindeki payı ve İETT personel sayısı artmasına rağmen İETT araçlarında 4 yılda yaklaşık 700 bin arıza gerçekleşti.

İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesini kapsayan 14 ihale, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ye verildi. Bu şirket, İETT'den yaklaşık 5 milyar TL'lik ihale aldı.

İBB'ye bağlı İETT 5 yılda çöktü! 214 otobüs hurdaya ayrıldı: 700 bin arıza gerçekleşti

ULAŞIMA SON 4,5 YILDA 580 ORANINDA ZAM

İstanbul'un toplu ulaşım sisteminde yaşanan sorunlar vatandaşı isyan etme noktasına getirirken CHP'li yönetim ise problemleri çözmek yerine üstünü örtmek çalıştı. Ulaşıma son 4 buçuk yılda yüzde 580 oranında zam yaptı.

2019 yılında 2 TL 60 kuruştan aldığı tam bilet ücretini yönetim seçim döneminde sembolik ücretlere indirme vaadine rağmen tam bilet fiyatını 17,70 TL'ye yükseltti.

İETT'de ayrıca yönetimsizlik nedeniyle 4,5 yılda 5 genel müdür değiştirdi. Otobüslerini işletemez hale gelen 3 bin özel halk otobüsü işletmecisinin her birinin İBB'den yaklaşık 600 bin liraya yakın alacağı bulunduğu öğrenildi.

İBB'ye bağlı İETT 5 yılda çöktü! 214 otobüs hurdaya ayrıldı: 700 bin arıza gerçekleşti

BAKIM/ONARIMI İHALE EDİLEN 638 ARAÇTAN 378'İ 1 AYDA ARIZALANDI

Otobüs Bakım ve Onarımı işi ihalesi, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç. Ve Dış Ticaret AŞ'ye ihale edildi.

01.12.2021-31.12.2021 arasında bu ihale ile satın alınan Capacity model 134 ve Conecto model 244 araç (toplam 378 araç) arıza verdi.

İBB'ye bağlı İETT 5 yılda çöktü! 214 otobüs hurdaya ayrıldı: 700 bin arıza gerçekleşti


İETT'NİN FİLOSUNA DAHİL EDİLEN 60 AKİA MARKA METROBÜS 7 AYDA TOPLAM 1.561 KEZ ARIZA YAPTI

İBB, Akia marka 60 metrobüs için Mayıs 2022'de 920 milyon TL ödemişti.
İBB söz konusu metrobüslerin parasının yüzde 15'ini teslim alırken, kalanını ise 6 yılda her ay 15 milyonluk takside bağlamıştı.

İETT'nin filosuna Mayıs 2022'den itibaren dahil olmaya başlayan 60 Akia marka metrobüsün 7 ayda toplam bin 561 kez arıza yaptı.

Akia metrobüsler, İETT'nin yaklaşık 3 milyar TL'lik bakım ve onarım ihalesini de alan, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ üzerinden satın alınmıştı.

Yine CHP'li İBB'nin aldığı Otokar Kent XL otobüsleri de 2022'de 5 bin 548 kere arıza yaptı.

İBB'ye bağlı İETT 5 yılda çöktü! 214 otobüs hurdaya ayrıldı: 700 bin arıza gerçekleşti

GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN 20 İETT VE ULAŞIM VAADİ

Ekrem İmamoğlu seçim sürecinde toplu ulaşımla alakalı İstanbullulara bulunduğu vaatlerini de unuttu. İşte İmamoğlu'nun vadetmesine rağmen gerçekleştirmediği o vaatleri:

İETT için 15 yeni garaj
Özel halk otobüslerinin İETT garajlarına alınması
İETT yolculuk süresinin azaltılması

Tüm ulaşım sistemleri arasında ilk aktarma ücretsiz ulaşım
Megabüs Projesi
12 yaş altı çocuklara ücretsiz ulaşım

12-25 yaş arası öğrenci olmayan gençlere yüzde 40 indirimli ulaşım
Belediye çalışanları ve belediye gönüllülerine ücretsiz ulaşım
Megabüse ulaşımı sağlamak için besleme otobüs hatları


Metrobüs güzergâhındaki ters gidiş-geliş uygulamasına son verilmesi
Metrobüsün günlük yolcu kapasitesinin 1,5 milyona çıkması
Entegre ekspres otobüs ve minibüs hatları

ÖHO sisteminin kalitesinin arttırılması için şoförlerin sürekli eğitimlere tabi tutulması
Toplu taşıma öncelikli sinyalizasyon sistemleri
Tüm otobüs hatlarının en yakın deniz ulaşımı iskelesi ve metro istasyonuna ulaşacak şekilde düzenlenmesi

Toplu taşıma duraklarına diğer araçların park etmesinin önlenmesi için sistemler kurulması
Elektrikli Otobüs Alımı
Halk otobüslerine özel garaj

Metrobüs durak başına ücretlendirmenin otobüslerde de olması
Ayakta giden öğrenciler için otobüste alanlar oluşturulması












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