İBB'ye bağlı İETT 5 yılda çöktü! 214 otobüs hurdaya ayrıldı: 700 bin arıza gerçekleşti

Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu İETT tartışılan kurum haline geldi. Hemen her gün arıza, kaza yapan, yanan otobüslerle karşılaştı.Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan bir duruma gelen İETT'de ayrıca 2013 yılında İstanbulluların hizmetine sunulan, toplu ulaşım araçların hareket saatleri, bulunduğu durağı anlık gösteren uygulama MOBİETT yeni yönetim tarafından bakımsızlık ve güncelleme yapılmadığı için kullanılamaz hale getirildi.İETT'de vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan duruma getirilen İETT'deki vahim durum ise belgelere işlendi. CHP'li yönetimle birlikte toplamda 214 otobüs hurdaya ayrıldı.2019'da 66, 2020'de 51, 2021'de 60 ve 2022 yılında 37 olmak üzere toplam 214 otobüs İstanbullulara hizmet vermekten çıkarılarak hurdaya çıkartıldı.Otobüs bakım/onarım hizmetlerinin bütçe içindeki payı ve İETT personel sayısı artmasına rağmen İETT araçlarında 4 yılda yaklaşık 700 bin arıza gerçekleşti.İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesini kapsayan 14 ihale, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ye verildi. Bu şirket, İETT'den yaklaşık 5 milyar TL'lik ihale aldı.İstanbul'un toplu ulaşım sisteminde yaşanan sorunlar vatandaşı isyan etme noktasına getirirken CHP'li yönetim ise problemleri çözmek yerine üstünü örtmek çalıştı. Ulaşıma son 4 buçuk yılda yüzde 580 oranında zam yaptı.2019 yılında 2 TL 60 kuruştan aldığı tam bilet ücretini yönetim seçim döneminde sembolik ücretlere indirme vaadine rağmen tam bilet fiyatını 17,70 TL'ye yükseltti.İETT'de ayrıca yönetimsizlik nedeniyle 4,5 yılda 5 genel müdür değiştirdi. Otobüslerini işletemez hale gelen 3 bin özel halk otobüsü işletmecisinin her birinin İBB'den yaklaşık 600 bin liraya yakın alacağı bulunduğu öğrenildi.Otobüs Bakım ve Onarımı işi ihalesi, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç. Ve Dış Ticaret AŞ'ye ihale edildi.01.12.2021-31.12.2021 arasında bu ihale ile satın alınan Capacity model 134 ve Conecto model 244 araç (toplam 378 araç) arıza verdi.İBB, Akia marka 60 metrobüs için Mayıs 2022'de 920 milyon TL ödemişti.İBB söz konusu metrobüslerin parasının yüzde 15'ini teslim alırken, kalanını ise 6 yılda her ay 15 milyonluk takside bağlamıştı.İETT'nin filosuna Mayıs 2022'den itibaren dahil olmaya başlayan 60 Akia marka metrobüsün 7 ayda toplam bin 561 kez arıza yaptı.Akia metrobüsler, İETT'nin yaklaşık 3 milyar TL'lik bakım ve onarım ihalesini de alan, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ üzerinden satın alınmıştı.Yine CHP'li İBB'nin aldığı Otokar Kent XL otobüsleri de 2022'de 5 bin 548 kere arıza yaptı.Ekrem İmamoğlu seçim sürecinde toplu ulaşımla alakalı İstanbullulara bulunduğu vaatlerini de unuttu. İşte İmamoğlu'nun vadetmesine rağmen gerçekleştirmediği o vaatleri:İETT için 15 yeni garajÖzel halk otobüslerinin İETT garajlarına alınmasıİETT yolculuk süresinin azaltılmasıTüm ulaşım sistemleri arasında ilk aktarma ücretsiz ulaşımMegabüs Projesi12 yaş altı çocuklara ücretsiz ulaşım12-25 yaş arası öğrenci olmayan gençlere yüzde 40 indirimli ulaşımBelediye çalışanları ve belediye gönüllülerine ücretsiz ulaşımMegabüse ulaşımı sağlamak için besleme otobüs hatlarıMetrobüs güzergâhındaki ters gidiş-geliş uygulamasına son verilmesiMetrobüsün günlük yolcu kapasitesinin 1,5 milyona çıkmasıEntegre ekspres otobüs ve minibüs hatlarıÖHO sisteminin kalitesinin arttırılması için şoförlerin sürekli eğitimlere tabi tutulmasıToplu taşıma öncelikli sinyalizasyon sistemleriTüm otobüs hatlarının en yakın deniz ulaşımı iskelesi ve metro istasyonuna ulaşacak şekilde düzenlenmesiToplu taşıma duraklarına diğer araçların park etmesinin önlenmesi için sistemler kurulmasıElektrikli Otobüs AlımıHalk otobüslerine özel garajMetrobüs durak başına ücretlendirmenin otobüslerde de olmasıAyakta giden öğrenciler için otobüste alanlar oluşturulması