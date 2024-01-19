İzmir'de silah tacirlerine darbe vuruldu: 8 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında; “Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı” suçuna yönelik dün, Dikili, Bergama ve Kınık ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.Operasyon kapsamında; 2 silah, 1 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 190 gram esrar maddesi, 23 kartuş, 21 tabanca fişeği ve 1 sustalı bıçak ele geçirildi.Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.