Elazığ’daki DEAŞ operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, DEAŞ terör örgütü ile irtibat ve iltisakları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheliye yurt dışına çıkma yasağı verildi, 5 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere yetkili mercilere teslim edildi.