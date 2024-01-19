Büyükçekmece Belediyesi önündeki gazetecilere saldırı! 3 kişi tutuklandı

CHP yönetimindeki bir belediye daha rüşvet olayına karıştı.Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.Gelişmeleri yerinde takip etmek isteyen basın mensupları belediye binası önünde toplandı.Bu sırada bir grup, yaşananları kaydeden gazetecilere saldırdı.A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı yere düşüren zanlılar, gazeteciyi yerde darbetti.Bir şahsın yerdeki A Haber muhabirinin yüzüne tekme attığı görüldü. Darbedilen muhabir, Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şikayette bulundu.Konuyla ilgili de bir gelişme yaşandı.Gazetecileri darbeden şüpheliler Emre Ö., Serhat A. ile Yunus Emre Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.