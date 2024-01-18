Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in 'yerel' çekişmesi! CHP'nin Antalya, İzmir ve Muğla adayları neden açıklanmadı? İstifa furyası yakın!

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde alınan tarihi yenilginin ardından 'değişim' adı altında Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indiren yeni yönetim, başa geldiği ilk günden bu yana hemen hemen hiçbir konuda anlaşamadı.Emanetçi başkan Özgür Özel, henüz Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinden çıkabilmiş değil.Yerel seçimler yaklaşırken Özgür Özel yerine Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkan adaylarına müdahil olması Genel Merkez'de büyük rahatsızlık yaratırken yaşanan gerilim nedeniyle CHP 3 büyükşehir adayını açıklayamadı.Bu hafta Parti Meclisi'nin (PM) toplanmayacağı ve aday açıklamasının bir sonraki haftaya kalacağı ifade ediliyor.CHP'nin İzmir ve ilçeleri, Antalya, Muğla ve Bodrum ilçesi ile Ankara Çankaya ilçe belediye başkan adaylarını tespitte iç kriz yaşadığı öne sürülüyor.Parti kulislerinde bunun nedenin "İstanbul ve Ankara dinamiğinin yanı sıra MYK içerisinde ve arkada mutfak çalışması yapan kadro içindeki görüş farklılıklarından" kaynaklandığını iddia ediliyor.CHP içinde bazı isimlerin anket sonuçlarına dayalı olarak aday gösterildiği açıklamaları da tartışma konusu. Anketleri yapan firmaların isimleri, nasıl belirlendiği, yeterliliklerinin olup olmadığı konusunda bilgilendirme yapılmamış olması, son PM toplantısında da eleştiri konusu olmuştu.Milliyet'te yer alan habere göre, parti yönetiminin anketleri gerekçe göstererek yeniden aday yapmadığı belediye başkanları da bu konuda isyan bayrağını açtı. Kimi istifa ederek seçimlere bağımsız girme kararı alırken, bir kısmı ise genel merkezi aday konusunda yeniden düşünmeye ikna etmeye çalışıyor. Bazıları da sürecin sonunda istifayı planlıyor.Yaşanan sıkıntılara ilişkin parti yetkilileri ise şu değerlendirmeleri yapıyor:"Aday tespitiyle ilgili bir sıkıntı, gecikme söz konusu değil. 2019 seçimlerinde Tunç Soyer'in İzmir'den adaylığı 27 Ocak'ta açıklanmıştı. Yerel seçim kampanyaları 10 Şubat'tan sonra başlar. Bu bir süreç yönetimi. Adaylaşmayanların istifası ise bundan sonra da olur. Ancak bu saatten sonra aday gösterilmediği için ayrılanların siyasette çok da karşılığı olmaz. Her partide adaylaşamayanlar başka arayışlara girebilir. Yapılacak ilk PM'de adayların büyük çoğunlu belli olur."CHP PM'nin haftaya yapılması beklenen toplantısında İstanbul'da partinin yönettiği ilçelerin belediye başkan adayları ile Antalya ve Muğla büyükşehir belediye başkan adaylarının açıklanabileceği, partinin kalesi olarak nitelendirilen İzmir ve Çankaya adaylarının açıklanmasının ise ocak sonu ya da şubat başına kalabileceği ifade ediliyor.