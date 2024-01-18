ABD'den F-16 açıklaması: Türkiye'ye desteğimiz sürüyor

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı konusunda yeşil ışık yakan ABD Başkanı Joe Biden, olumlu yöndeki fikrinin değişmediğini ancak Kongre'den onay alması gerektiğini aktarmıştı.Beyaz Saray'dan bu konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Joe Biden yönetiminin göreve geldiğinden bu yana bu konuda aynı çizgiyi izlediğini kaydederek, 'Göreve geldiğimizden bu yana bu konuda tutarlı bir politika pozisyonumuz var. İlave F-16'ların satışını ve Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonunu desteklemeyi sürdürüyoruz.' değerlendirmesini yaptı.Kirby, F-16'ların satışına ilişkin Kongre'ye ne zaman resmi bildirimde bulunulacağı konusunda ise satış takvimi konusunda net bir tarih ifade edemeyeceğini söyledi.Türkiye, Ekim 2021'de 40 adet blok-70 F-16 savaş uçağı ile 79 modernizasyon kitini satın almak için ABD'ye niyet mektubunu iletmişti.ABD yönetimi ise bugüne kadarki açıklamalarında, Türkiye'ye F-16 satışına destek verdiğini dile getirmiş ancak Kongre'ye ne zaman resmi bildirimde bulunacağı konusunda net ifadelerden kaçınmıştı.