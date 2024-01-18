11 ilde terör örgütlerine operasyon: 36 şüpheli yakalandı

Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen son operasyonlara ilişkin bilgi verdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren Kahramanlar-45 operasyonlarında 36 şüpheli şahsın yakalandığını belirtti.Yerlikaya, paylaşımını şöyle sürdürdü:Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz!Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nca Antalya, Düzce, Elazığ, İstanbul, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon'da 3 gündür devam eden ve sona eren Kahramanlar-45 operasyonlarında;- Antalya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli şahıs,- Düzce'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs,- Elazığ'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli şahıs,- İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şüpheli şahıs,- Konya'da El Kaide terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli şahıs,- Mersin'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şüpheli şahıs,- Ordu'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs,- Rize'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs,- Sakarya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli şahıs,- Sivas'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs ve- Trabzon'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli şahıs yakalandı.Operasyonlarda yapılan aramalarda;- 39 bin dolar, 11 bin euro, 200 bin TL ve çok miktarda diğer ülkelere ait döviz ile- Çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.