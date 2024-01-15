Microsoft, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu

Apple hisselerine yönelik tavsiye bir hafta içinde ikinci kez aşağı yönde revize edildi.Şirket hisseleri 8 haftanın en düşüğüne inerken, yılın ilk haftasında Apple'ın piyasa değeri 170 milyar dolar azalmıştı.Son günlerdeki kayıplar, şirketin aralık ayında kapanışta kaydettiği tarihi zirvenin yalnızca yüzde 8 altına düşmesine yol açtı.Geçtiğimiz hafta, Apple'ın değeri ile ikinci sırada bulunan Microsoft'un değeri arasındaki fark, son 2 yılın en düşük seviyesine gerilemişti. Microsoft, 2021 yılından bu yana ilk kez Apple'ı geçti ve dünyanın en değerli şirketi koltuğuna yeniden oturdu.Microsoft'un piyasa değeri 2,887 trilyon dolar ile en yüksek seviyesine ulaştı. Apple'ın piyasa değeri ise 2,875 trilyon dolar olarak kaydedildi.Akıllı telefon pazarındaki endişeler ve iPhone'a yönelik taleplerin düşeceği beklentileriyle Apple hisseleri, 2024 yılının ilk 2 haftasında yüzde 3 değer kaybetti. Microsoft hisseleri ise OpenAI şirketine yaptığı yatırım ve yapay zeka alanındaki hamleleriyle aynı dönemde yüzde 3 yükseldi. Apple hisseleri geçen yıl yüzde 48 artarken, Microsoft yüzde 57 yükseliş yaşamıştı.Apple'ın ilk VR/AR başlığı Vision Pro, 2 Şubat'ta ABD'de satışa sunulacak ve 2007'deki iPhone'dan bu yana en büyük ürün lansmanı olacak.