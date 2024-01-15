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Dünyada bir ilk! Bu araba hem karada hem de havada gidiyor… Kimse inanamıyor

Çin merkezli otomotiv şirketi Xpeng, sınırları zorlayan tasarımıyla dikkat çeken yeni modeli Aeroht'u tanıttı. Firmanın en son elektrikli aracı, hem karada hem de havada gidebilen benzersiz bir özellik sunarak otomobil dünyasına yepyeni bir soluk getiriyor.

Ekleme: 15.01.2024 - 13:52 Güncelleme: 15.01.2024 - 14:00 / Editör: Ozge Selin
Dünyada bir ilk! Bu araba hem karada hem de havada gidiyor… Kimse inanamıyor
Bilim kurgu filmlerinin hayalini süsleyen uçan arabalar, teknolojik gelişmelerin ilerlemesiyle birlikte gerçeğe dönüşmeye bir adım daha yaklaşıyor.

Bu alandaki prototip çalışmaları artarken, Asya'nın önde gelen markalarından biri olan XPENG AEROHT, yakın gelecekte bireyler için seri üretime girecek modüler uçan araba modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

XPENG AEROHT, trafik sorunlarına çözüm getirme ve ulaşım sürelerini dramatik bir şekilde kısaltma amacını taşıyan yenilikçi bir projeyi hayata geçiriyor.

Uçan arabaların insanların günlük yaşamına entegre edilmesiyle, XPENG AEROHT, ulaşım konseptine benzersiz bir bakış açısı getiriyor.

XPENG AEROHT, heyecanla beklenen uçan araba modelinin çıkış tarihini resmen açıkladı.

Dünyada bir ilk! Bu araba hem karada hem de havada gidiyor… Kimse inanamıyor

Çıkış tarihi belli oldu

XPENG AEROHT, çığır açan uçan araba teknolojisi ile yakın gelecekte insanları hava yollarında buluşturmayı hedefliyor. 4 ila 5 yolcu taşıma kapasitesine sahip, dikey kalkış ve alçak irtifada uçma yetenekleri sunan tamamen elektrikli bu araç, temel doğrulama testlerini başarıyla geçerek seri üretim aşamasına geçiyor.

XPENG AEROHT'un açıkladığı bilgilere göre, uçan araba 2025 yılının sonlarına ve 2026 yılının başlarına doğru seri üretime geçecek.

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