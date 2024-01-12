Üniversitelere yapay zeka dersleri ekleniyor!

, Yükseköğretim Kurulunda 16 Ocak Salı günü imzalanacak protokol uyarınca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Akademi tarafından verilen yapay zeka ve dijital teknolojilerle ilgili derslerin üniversitelerin müfredatlarına dahil edilmesi ve bu derslerin kredilendirilerek diploma verilmesi çalışmaları Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda yürütülecek. Öğrenciler dersleri çevrimiçi takip edecek, sınavlar ise yüz yüze gerçekleştirilecek.Derslerin sadece üniversitelerdeki dijital teknolojilerle ilgili alanlarda değil, sosyal, teknik, sağlık vb. alanlar dahil bütün lisans ve ön lisans programlarına yaygınlaştırılması planlanıyor.