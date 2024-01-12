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Propolis Desteği ile Güçlü Bağışıklık

Arılar tarafından üretilen propolis, kovanlarını mikroplara karşı korumak amacıyla kullanılan güçlü bir madde olup, Anadolu'da yüzyıllardır hastalıklardan korunmak için doğal bir destek olarak benimsenmiştir.

Ekleme: 12.01.2024 - 17:02 Güncelleme: 12.01.2024 - 17:07 / Editör: Ozge Selin
Propolis Desteği ile Güçlü Bağışıklık
Arılar tarafından üretilen propolis, kovanlarını mikroplara karşı korumak amacıyla kullanılan güçlü bir madde olup, Anadolu'da yüzyıllardır hastalıklardan korunmak için doğal bir destek olarak benimsenmiştir. Tıbbın kurucusu olarak kabul edilen Hipokrat'ın İstanköy adasındaki hastanesinde, Propolis'in yara iyileştirici özellikleriyle hastalarını tedavi ettiği kayıtlara ulaşılmıştır. Bu eşsiz doğal destek, tarih boyunca sağlık alanında kullanılan etkili bir çözüm olarak önemini korumaktadır.


Sonbahar ve Kış Aylarında Artan Gribal Enfeksiyonlar ve Yaz Aylarında Gastroenterit Vakalarının Arkasındaki Sebep Ortaya Çıkıyor

Acil serviste uzun yıllar hekim olarak görev yapmış Dr. Erdem Güleç, eylül ayından itibaren artan gribal enfeksiyon başvurularının arkasındaki olası nedenlere dikkat çekiyor. Soğuk havanın solunum yollarındaki 'silya' adı verilen kılcıkların ve mukus hareketinin azalmasına yol açabileceği hipoteziyle ilgili bir açıklama yapan Dr. Güleç, Mayıs ayından itibaren ise yaz aylarında görülen ve genellikle bulantı, kusma ve ishal içeren gastroenterit vakalarının artışına vurgu yapıyor. Dr. Güleç, tıp alanındaki gelişmelere rağmen, yüzyıllardır kullanılan koruyucu moleküllerin, 1950'lerden itibaren değişen tıp anlayışıyla unutulduğuna işaret ederek, bu bilgilerin sağlık konusunda farkındalık yaratmada önemli olduğunu belirtiyor.

Propolis Desteği ile Güçlü Bağışıklık

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Karşı Etkili

Antik çağlardan beri insanları etkisi altına alan nezle (soğuk algınlığı) sorununa, 150 farklı virüsün neden olduğu bilinmektedir. Spesifik bir tedavi olmamakla birlikte, antibiyotiklerin etkisiz olduğu bu durumda, önleyici önlemler ön plandadır. Nezle, boğaz iltihabı, sinüzit, bademcik iltihabı, burun iltihabı, zatürre gibi durumlardan korunmak için bağışıklık sistemi desteklenmelidir. Bu bağlamda, propolis içeren spreylerin bariyer etkisi, antiinflamatuar ve antiviral özellikleri sayesinde önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. 2021 yılında yapılan bir çalışmada, propolisli sprey kullananların üst solunum yolu enfeksiyonu belirtilerinin %83'ünde 3. gün sonunda tamamen geçtiği gösterilmiştir. Propolis tercih edilirken, saf olmasına, alkol, glikol, bal mumu veya toksik madde içermemesine ve en az %25 polifenol içermesine dikkat edilmesi öneriliyor. Daha sağlıklı günler için propolisli ürünleri, özellikle kalabalık ortamlara girerken anlık korunma için kullanabilirsiniz.

Propolis Desteği ile Güçlü Bağışıklık

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