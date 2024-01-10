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WhatsApp'tan 15 yıl sonra bir ilk! Kullanıcılar şaşkına dönecek!

WhatsApp, uzun bir süredir arayüzünde önemli değişiklikler yapmamış olsa da, son beta sürümü 23.21.72 ile iOS platformunda heyecan verici bir güncelleme sunuyor. Yapılan değişiklikler, kullanıcıların daha canlı ve modern bir deneyim yaşamalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. WhatsApp'ın iOS platformundaki yeni beta sürümü, kullanıcılara daha kullanıcı dostu bir arayüz sunarak iletişimi daha etkileşimli hale getiriyor.

Ekleme: 10.01.2024 - 12:59 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:03 / Editör: Ozge Selin
WhatsApp'tan 15 yıl sonra bir ilk! Kullanıcılar şaşkına dönecek!
WhatsApp, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olarak kullanıcılarına sunduğu deneyimi daha da geliştirmek amacıyla önemli bir değişiklik duyurdu. Doğrulanmış kanallar ve işletmeler için kullanılan yeşil doğrulama rozeti, yakın bir zamanda mavi onay işaretiyle değiştirilecek. Bu değişiklikle birlikte WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi Meta şirketine ait diğer platformlarda kullanılan doğrulama rozetlerinin rengini standartlaştırarak, tüm Meta uygulamalarının estetik olarak daha uyumlu bir görünüm kazanmasını sağlayacak.

WhatsApp, mobil mesajlaşma dünyasında liderliğini korumak için sürekli yenilikler peşinde koşuyor. Şirket, Android kullanıcıları için sürdürdüğü beta test programını bir adım daha ileri taşıyor.

WhatsApp'tan 15 yıl sonra bir ilk! Kullanıcılar şaşkına dönecek!

Beta programına dahil olan kullanıcılar, uygulamalarını 2.24.1.18 sürümüne güncelleyerek, WhatsApp'ın getireceği yeni özellikleri ilk deneyimleyenler arasında yer alıyor. Ancak bu güncellemenin genel kullanıcı kitlesine ne zaman sunulacağı henüz netlik kazanmış değil.

Yeniliklerin Merkezinde İşletmeler Var

Beta sürümünden sızan ekran görüntüleri, işletme kullanıcıları için önemli bir yeniliği işaret ediyor: Doğrulanmış rozetler. Artık, işletme hesapları kanallarına özel rozetler ekleyebilecek.

Bu rozetler sayesinde, kanal adları ve profil resimleri, işletmelerin doğrulanmış ayrıntılarıyla eşleşerek daha güvenilir bir görünüm kazanacak. İşletmeler için bu, marka güvenilirliğini artırma ve kullanıcılar arasında daha sağlam bir itibar oluşturma fırsatı anlamına geliyor.

WhatsApp'tan 15 yıl sonra bir ilk! Kullanıcılar şaşkına dönecek!

Kullanıcılar Ne Beklemeli?

Bu yenilik, özellikle iş dünyasında WhatsApp'ı aktif olarak kullananlar için büyük bir avantaj sağlayacak. Kullanıcılar, artık hangi işletmelerin resmi ve doğrulanmış olduğunu kolaylıkla ayırt edebilecek.

Bu da, alışveriş ve işletme iletişimi konusunda daha güvenli bir ortam yaratıyor. Ancak, bu özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. WhatsApp kullanıcıları, şirketten gelecek resmi duyuruları beklemeye devam ediyor.



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