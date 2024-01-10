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İzmir'de kıskançlık krizi: 1 ay önce evlendiği kocasını öldüren kadın tutuklandı

Bornova ilçesinde tartıştığı eşini çıkan arbedede göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı, eski eşinden olma oğlu ise serbest bırakıldı. İfadede ise olayın kıskançlık sebebi ile başladığı belirtildi.

Ekleme: 10.01.2024 - 12:39 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:41 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de kıskançlık krizi: 1 ay önce evlendiği kocasını öldüren kadın tutuklandıİzmir'in Bornova ilçesinde dehşet bir olay yaşandı.

Bir süredir birlikte yaşayan, 1 ay önce ise evlenerek hayatlarını birleştiren ve her ikisinin de 3. evliliği olduğu öğrenilen Fırat Bozkurt (43) ile eşi Şirin Bozkurt (47), arasında, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

Kocasını kalbinden bıçakladı

Tartışmanın büyümesi üzerine Şirin Bozkurt, eline aldığı bıçakla kocası Fırat Bozkurt’u çıkan arbedede kalbinden bıçakladı.

Fırat Bozkurt, yatak odasında kanlar içerisinde yere yığılırken, eşi Şirin Bozkurt ise o sırada evde olan ve şoka giren eski eşinden olma 18 yaşındaki oğlu Ç.G.’yi komşuya gönderdi.

Gürültü seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'de kıskançlık krizi: 1 ay önce evlendiği kocasını öldüren kadın tutuklandı

Saldırı sonucu hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Fırat Bozkurt’un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından talihsiz adamının cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tutuklandı

Gözaltına alınan anne ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şirin Bozkurt, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu Ç.G. ise serbest bırakıldı.

Tartışmanın nedeni: Kıskançlık krizi

Bozkurt’un ifadesinde, bir eğlence mekanında kıskançlık sebebiyle tartıştıklarını, ardından önce kendisinin sonra da kocasının eve geldiğini, eşinin eşyalarını toplamaya başladığını ve bu sırada gırtlağına sarılıp kendisine vurduğunu, çıkan arbedede kendisini savunmak için eline aldığı bıçağın kocasını yaraladığını, ardından kendisinin sağlık ekiplerine haber verdiğini söylediği öğrenildi.
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