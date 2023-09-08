İBB'nin ilgisizliği yüzünden Yıldız Korusu can çekişiyor! Elektrik yok mermerler kırık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi 1994 yılı öncesine döndü. Korulardaki köşkleri vatandaşlardan tek tek kopardı. 1994 yılına kadar vatandaşın girmesinin yasak olduğu, sadece uzaktan seyredebildiği, Emirgan ve Yıldız Korusu'ndaki tarihi köşkler, 1994 seçimleri sonrası göreve gelen millet sevdalı kadroların uğraşlarıyla vatandaşa açıldı. İBB'nin BELTUR şirketine devredilen köşklerin işletmesiyle vatandaşlar rahat nefes alabildikleri mekanlarda vakit geçirebildi.2019 yerel seçimlerinden sonra tarihi köşkler tekrar vatandaşlardan kopartıldı. İlk önce Sarıyer'deki Emirgan Korusu'nda vatandaşa hizmet veren Beyaz ve Pembe Köşk kapatıldı. Beyaz Köşk İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çalışma ofisi olurken Pembe Köşk ise İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'na çalışma ofisi olarak tahsis edildi.Bununla yetinmeyen İBB yönetimi, bu kez Beşiktaş Yıldız Korusu'ndaki tarihi köşklere gözünü dikti. Yıldız Parkı'nda bulunan tarihi köşkler için restorasyon projesi hazırladı.Çadır Köşkü için 2018, Malta Köşkü için ise 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 3 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na projeler sunuldu. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu her iki projeyi de onayladı. İBB 2021 yılında Çadır Köşkü için bir restorasyon çalışması yaptığını duyurdu.2 yıldan uzun süredir devam eden Yıldız Korusu'ndaki tarihi köşklerin restorasyonu nedeniyle vatandaştan kopartılan köşklerin ve parkın durumu ise SABAH'ın incelemesine takıldı. Tarihi Çadır Köşkü'nde 'Köşkümüz tadilat sebebi ile geçici bir süre hizmet veremeyecektir' afişi asılırken Malta Köşkü'nde ise 'Size daha iyi hizmet sunabilmek içim yenileniyoruz' pankartı astı.Öte yandan Çadır Köşkü'nde tadilat esnasında 28 Temmuz tarihinde yangın çıkmıştı. İhbar üzerine bölgeye gönderilen çok sayıda itfaiye ekibi alevleri 1 saat süren çalışma sonrasında söndürmüştü. Yangının çıkış sebebi ise belirlenememişti.Ekiplerin ağır aksak işleyişleri nedeniyle binlerce turist tarafından ziyaret edilen park ve köşklerin haricinde parktaki tuvalet ve mescit gibi alanlara da elektrik verilmiyor. Yönetim tarafından kesilen elektrik akışı ise İngilizce ve Türkçe olarak vatandaşa A4 kağıdına ıslak yazıyla duyurulduğu görüldü.Parkın çocuk oyun alanları da ilgisizlikten nasibini almış durumda. Yıpranan ve deforme olan alanlar çakıl taşlarıyla doldurulurken, durum hem parkta oynayan küçük çocuklar için de tehlike düşme ve kum le taş yutma gibi tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Ayrıca parktaki mermerlerin de kırık olduğu, yürürken yerlerinden oynadığı ve birçok vatandaşın düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı görüldü.