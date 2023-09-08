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Burdur’da elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Burdur’da kavşak üzerinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Ekleme: 8.09.2023 - 13:28 Güncelleme: 8.09.2023 - 13:28 / Editör: Ozge Selin
Burdur’da elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Burdur'da gerçekleşen kaza Özgür Mahallesi Armağan İlci Bulvarı Çatalpınar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ö.S. idaresindeki 15 AN 016 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan U.K.’nin kullandığı elektrikli bisiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası otomobil yolcu olarak bulunan A.Ş ve Ş.P ile elektrikli bisiklette bulunan U.K. ve S.K. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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