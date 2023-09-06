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Kırklareli'deki sel faciasında can kaybı yükseliyor: 12 kişinin sele kapıldığı bungalov evler kaçak çıktı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki selde kaybolan 3 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kayıp iki kişiyi arama çalışması devam ediyor. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli'de 12 kişinin sele kapıldığı bungalov evlerin ruhsatsız hatta mühürlü olduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, kaybolan 3 kişinin de 700'ün üzerinde personel tarafından arandığını belirtti.

Kırklareli'deki sel faciasında can kaybı yükseliyor: 12 kişinin sele kapıldığı bungalov evler kaçak çıktı
Ekleme: 6.09.2023 - 09:16 Güncelleme: 6.09.2023 - 14:16 / Editör: Ozge Selin
Kırklareli'deki sel faciasında can kaybı yükseliyor: 12 kişinin sele kapıldığı bungalov evler kaçak çıktı
Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, dün sabah saatlerinden itibaren 'kuvvetli yağış' etkili oldu. Yağışla birlikte dereler taştı, seller meydana geldi. Longoz Ormanları'nda ise turistik bölgeye kurulan bungalov evlerin bulunduğu bölgede sel meydana geldi.

Tesisteki evler suda sürüklendi
Selde ormandaki ağaçlar devrilip sürüklendi, bungalov evlerin bir kısmı sular altında kalıp zarar gördü. Dün sabahtan itibaren bölgeye AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri, Özel İdare, karayolları ekipleri sevk edilerek, 310 personel ile 1 uçak ve 2 helikopter, 25 araç ve iş makinesi ile arama çalışmaları başlatıldı.

Arama çalışmaların Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın 'DENEK' isimli kadavra arama köpeği de katıldı.

Can kaybı 4'e yükseldi
Çalışmalar devam ederken ekipler, ormanlık alanda bir erkek cesedi daha buldu. Böylece İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kayıp 2 kişi de aranıyor.

'Bungalovların ruhsatsız hatta mühürlü'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son yaptığı açıklamada, 12 kişinin sele kapıldığı söz konusu bungalov tesisinin ruhsatsız olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, 'Kırklareli biliyorsunuz sabahleyin Bakan yardımcımız ile orada görüştüm. AFAD Başkanımız olay olduğu andan itibaren oradaydı. İğneada çok lokal bir yerde kısa zaman içerisinde dün sabah saat 06.00 ile 08.00 arasında 2 saat içerisinde çok güçlü bir yağmur alındı orada. Maalesef ruhsatsız hatta mühürlü olduğunu duyduk şu anda savcılık da çalışmasını başlattı. Bungalovlarda kalan misafirler sele kapılıyor. Bu sabah bir kayıp aranan cenazeye ulaşıldı maalesef. Üç kayıp var şu anda onları arama ile ilgili 700'ün üzerinde görevli var. İnşallah onları da en kısa zamanda bulmak istiyoruz. Başsağlığı diliyoruz üzüntümüz çok büyük.' ifadelerini kullandı.
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