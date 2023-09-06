Kırklareli'deki sel faciasında can kaybı yükseliyor: 12 kişinin sele kapıldığı bungalov evler kaçak çıktı

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, dün sabah saatlerinden itibaren 'kuvvetli yağış' etkili oldu. Yağışla birlikte dereler taştı, seller meydana geldi. Longoz Ormanları'nda ise turistik bölgeye kurulan bungalov evlerin bulunduğu bölgede sel meydana geldi.Tesisteki evler suda sürüklendiSelde ormandaki ağaçlar devrilip sürüklendi, bungalov evlerin bir kısmı sular altında kalıp zarar gördü. Dün sabahtan itibaren bölgeye AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri, Özel İdare, karayolları ekipleri sevk edilerek, 310 personel ile 1 uçak ve 2 helikopter, 25 araç ve iş makinesi ile arama çalışmaları başlatıldı.Arama çalışmaların Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın 'DENEK' isimli kadavra arama köpeği de katıldı.Çalışmalar devam ederken ekipler, ormanlık alanda bir erkek cesedi daha buldu. Böylece İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kayıp 2 kişi de aranıyor.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son yaptığı açıklamada, 12 kişinin sele kapıldığı söz konusu bungalov tesisinin ruhsatsız olduğunu açıkladı.Bakan Yerlikaya, 'Kırklareli biliyorsunuz sabahleyin Bakan yardımcımız ile orada görüştüm. AFAD Başkanımız olay olduğu andan itibaren oradaydı. İğneada çok lokal bir yerde kısa zaman içerisinde dün sabah saat 06.00 ile 08.00 arasında 2 saat içerisinde çok güçlü bir yağmur alındı orada. Maalesef ruhsatsız hatta mühürlü olduğunu duyduk şu anda savcılık da çalışmasını başlattı. Bungalovlarda kalan misafirler sele kapılıyor. Bu sabah bir kayıp aranan cenazeye ulaşıldı maalesef. Üç kayıp var şu anda onları arama ile ilgili 700'ün üzerinde görevli var. İnşallah onları da en kısa zamanda bulmak istiyoruz. Başsağlığı diliyoruz üzüntümüz çok büyük.' ifadelerini kullandı.