İstanbul'da sağanak yağış sele sebep oldu! Hasar gün ışığıyla günyüzüne çıktı

Türkiye kavurucu bir yaz geçirdi...Eylül ayıyla birlikte mevsim normalleri üzerinde yağan yağışlar ise bazı kentlerde sele sebep oldu.Yurdun batı kısmında etkili olan sağanak sonrası Kırklareli, Çanakkale gibi illerde sel felaketi yaşandı.Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ve İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak akşam saatlerinde etkisini gösterdi.Gece boyunca etkisini sürdürmesi beklenen yağış sonrası İstanbul'da hayat durma noktasına geldi.Özellikle Başakşehir, Arnavutköy ve Küçükçekmece sağanak yağışın ardından sel felaketi korkutan boyutlara geldi.Valilik, Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel sularına kapılan iki kişinin hayatını kaybettiğini, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.Kentte sağanak yağış nedeniyle birçok noktada hasar oluşurken İkitelli'de bulunan mobilyacılar sitesini de su bastı.Kısa sürede oluşan sele kapılan araçlar mağazalara girerken, mobilyalar tanınmaz hale geldi.Mobilyacılar sitesindeki hasar bu sabah havadan görüntülendi.Bir diğer yandan kentte Halkalı Gümrüğü'nde de yağışlar su baskınlarına neden oldu.Gümrük çalışanları ve işlemler için gümrükte bulanan şoförler, yükselen sular nedeniyle mahsur kaldı.Havadan çekilen görüntülerle selin boyutu gözler önüne serildi.