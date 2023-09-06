  • USD: 26,77 - 26,82
  • EURO: 28,74 - 28,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da sağanak yağış sele sebep oldu! Hasar gün ışığıyla günyüzüne çıktı

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve birçok noktada sele dönüşen yağışların ardından 2 kişi hayatını kaybederken 12 kişi ise yaralandı. Selin ardından sabah saatlerinde Mobilyacılar Sitesi'ndeki hasar havadan görüntülendi.

Ekleme: 6.09.2023 - 09:06 Güncelleme: 6.09.2023 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da sağanak yağış sele sebep oldu! Hasar gün ışığıyla günyüzüne çıktı
Türkiye kavurucu bir yaz geçirdi...

Eylül ayıyla birlikte mevsim normalleri üzerinde yağan yağışlar ise bazı kentlerde sele sebep oldu.

Yurdun batı kısmında etkili olan sağanak sonrası Kırklareli, Çanakkale gibi illerde sel felaketi yaşandı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ve İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak akşam saatlerinde etkisini gösterdi.

Gece boyunca etkisini sürdürmesi beklenen yağış sonrası İstanbul'da hayat durma noktasına geldi.

2 kişi hayatını kaybetti

Özellikle Başakşehir, Arnavutköy ve Küçükçekmece sağanak yağışın ardından sel felaketi korkutan boyutlara geldi.

Valilik, Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel sularına kapılan iki kişinin hayatını kaybettiğini, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.

İstanbul'da sağanak yağış sele sebep oldu! Hasar gün ışığıyla günyüzüne çıktı

Mobilyacılar sitesi tanınmaz hale geldi

Kentte sağanak yağış nedeniyle birçok noktada hasar oluşurken İkitelli'de bulunan mobilyacılar sitesini de su bastı.

Kısa sürede oluşan sele kapılan araçlar mağazalara girerken, mobilyalar tanınmaz hale geldi.

Mobilyacılar sitesindeki hasar bu sabah havadan görüntülendi.

İstanbul'da sağanak yağış sele sebep oldu! Hasar gün ışığıyla günyüzüne çıktı

Halkalı Gümrüğü'nde sel

Bir diğer yandan kentte Halkalı Gümrüğü'nde de yağışlar su baskınlarına neden oldu.

Gümrük çalışanları ve işlemler için gümrükte bulanan şoförler, yükselen sular nedeniyle mahsur kaldı.

Havadan çekilen görüntülerle selin boyutu gözler önüne serildi.
Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut paketlendi
Orta Vadeli Program belli oluyor! Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik temelleri atılıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hedefimiz enflasyonda tek haneye ulaşmak
Dışişleri Bakanı Fidan’dan flaş AB açıklaması!
Kırklareli'ndeki sel felaketinde acı haber geldi... Can kaybı 3'e yükseldi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Selden etkilenenlere hane başı 15 bin TL destek
İBB’den vatandaşa ulaşım çilesi! Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdiler: Felç oldu!
Bakan Fidan’ın kritik görüşme Yunan gündemine damga vurdu: Biz Türkiye için yalnızca bir seçeneğiz!
Kabine Toplantısı sonrası Bakan Kacır: Kısa sürede açıklanacak
Bakan Koca’dan rahatlatan açıklama: “Müsterih olun” Türkiye’de ‘Eris’ vakası görülmedi!
Yerli otomobil Togg rekora koşuyor!
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den din ve Cumhuriyet sözleri
Mansur Yavaş'ta seçim paniği: Verdiği sözler havada kaldı
Küçükçekmece'de İmamoğlu'na İSKİ tepkisi! 'Ne zaman arayacaksınız ölünce mi?'
Ankara'da dikkat çeken buluşma! Akşener CHP'yi saf dışına itti: 'Üçüncü yol ittifakı
Bakan koca kara propagandayı çökertti: Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hasta kabul devam ediyor
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Valilik açıkladı: 1 kişi hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan gençlere vergisiz telefon müjdesi: Bir sonraki Kabine Toplantısını işaret etti
TL'nin değeri yükseliyor: Ağustos ayında 52,50 seviyesine yükseldi
Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! Milyonların gözü kulağı Başkan Erdoğan'da olacak: Gençlere vergisiz telefon masada
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

İstanbul'da sağanak yağış sele sebep oldu! Hasar gün ışığıyla günyüzüne çıktı

İstanbul'da sağanak yağış sele sebep oldu! Hasar gün ışığıyla günyüzüne çıktı

İstanbul'da görüldü ama duyulmadı: Sessiz şimşekler

İstanbul'da görüldü ama duyulmadı: Sessiz şimşekler

Ek MTV'de ilk taksit için son gün

Ek MTV'de ilk taksit için son gün

Dağın tepesindeki mağarada saklıyorlar: Aylar sonra gizledikleri yerden kova kova çıkarıyorlar

Dağın tepesindeki mağarada saklıyorlar: Aylar sonra gizledikleri yerden kova kova çıkarıyorlar

Konya'da korkutan manzara: Tam 40 metre!

Konya'da korkutan manzara: Tam 40 metre!