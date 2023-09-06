Düğünde çok acı olay: Çiftetelli oynarken öldü!

Ordu'daki düğünde çok acı bir olay yaşandı. 50 yaşındaki Erdoğan Arslan, düğünde çiftetelli oynarken yere yığıldı. Kalp krizi geçiren talihsiz adam tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Ordu Çaybaşı'daki düğünde kahreden bir olay yaşandı. Akrabalarının düğünü katılmak için İstanbul'dan gelen Erdoğan Arslan, arkadaşlarıyla birlikte çiftetelli oynamaya başladı.Ancak bu sırada fenalaştı. Bir anda yere yığıldı. Davetlilerin ihbarı üzerine düğün salonuna sağlık ekipleri yollandı.Kalp krizi geçirdiği belirlenen Arslan, Ünye'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.3 çocuk babası Erdoğan Arslan'ın her fındık sezonu dolayısıyla İstanbul'dan memleketi Çaybaşı ilçesine geldiği öğrenildi.Arslan'ın cenazesi İlküvez Mahallesi Asak Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.