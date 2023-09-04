Kahramankazan Belediyesi İYİ Parti Meclis üyeleri Hüseyin Özcan ve Metin Yılmaz MHP'ye katıldı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, İYİ Parti Belediye Meclis üyeleri Hüseyin Özcan ve Metin Yılmaz Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçti.MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öze Dönüş Çağrısı"nı kabul ettiklerini ifade eden Özcan ve Yılmaz'ın MHP Ankara İl Binası'nda MHP Ankara İl Başkanı Alpaslan Doğan ve MHP Kahramankazan İlçe Başkanı Ali Gökdere'nin katılımlarıyla üyelik kayıtları yapılarak rozetleri takıldı.MHP Ankara İl Başkanı Doğan, bu geçişin sadece bir parti değişikliği olarak değil, aynı zamanda bir gönül birlikteliği sembolü olduğunu vurguladı. Doğan, bu geçişin Türk milliyetçiliği ve vatan sevgisi temelinde gerçekleştiğini ve bu kutlu yürüyüşün tarihî kökleri olduğunu söyledi.