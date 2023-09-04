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Kabine yarın toplanıyor: Gözler Başkan Erdoğan’da olacak: İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Soçi Zirvesi sonrası yapılacak Kabine Toplantısı'nda, ziyaretin yansımaları, Tahıl Koridoru ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerin yanı sıra birçok konunun ele alınması bekleniyor. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin detayları…

Kabine yarın toplanıyor: Gözler Başkan Erdoğan’da olacak: İşte masadaki konular
Ekleme: 4.09.2023 - 10:46 Güncelleme: 4.09.2023 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
Kabine yarın toplanıyor: Gözler Başkan Erdoğan’da olacak: İşte masadaki konular
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Tahıl koridoru krizinin çözümü için kritik öneme sahip olan görüşmeyi tüm dünya yakından takip ediyor. Tarihi zirve nedeniyle Kabine Toplantısı yarın Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak.

TAHIL KORİDORU, RUSYA-UKRAYAN SAVAŞINDAKİ SON GELİŞMELER…

Kabine Toplantısı'nda birçok konunun ele alınması bekleniyor. Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmenin ardından Soçi'de alınan kararların masaya yatırılması bekleniyor.


Bunun yanında Tahıl Koridoru, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve Ankara-Moskova ilişkilerine dair alınan kararlarda Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak.

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EKONOMİDE GÖZLER OVP'DE…

Ekonomi cephesinde ise gözler, ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği Orta Vadeli Programda olacak. OVP hazırlıklarında sona gelinirken, Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gelinen noktaya dair Kabine'de bir sunum yapacak.

Bu programla birlikte 2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon-istihdam ve büyümeye ile birlikte ihracat-cari açık gibi temel makro göstergeler gibi hedefler belirlenmiş olacak.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE VE ENFLASYON

Fahiş fiyatlar ve enflasyonla mücadele konularının da Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor. Bu noktada atılabilecek adımlarla ilgili gelişmeler değerlendirilecek.

Başkan Erdoğan'ın eylül ayındaki diplomasi trafiği de Kabine toplantısında bir diğer önemli gündem başlığı olacak. Başkan Erdoğan, Hindistan'daki G-20 sonra ABD'deki BM Genel Kurulu'na katılacak.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON

AK Parti'nin seçim beyannamesin yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarımda vergiden muaf tutulması sağlayacak düzenlemede yarın ki Kabine toplantısında değerlendirilecek.

Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.
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