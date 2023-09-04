  • USD: 26,74 - 26,78
  • EURO: 28,87 - 28,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İhracatta Ağustos rekoru! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı: Hız kesmeden devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat 2023 yılı Ağustos ayı dış ticaret rakamlarını paylaştı. Bakan Bolat, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketine ve küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen ihracatın dayanıklı seyrinin sürdüğünü belirterek, "Ağustos ayında ihracatımız %1,6 oranında artışla 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylelikle en yüksek Ağustos ayı ihracat değerine ulaştık" dedi.

İhracatta Ağustos rekoru! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı: Hız kesmeden devam edeceğiz
Ekleme: 4.09.2023 - 08:59 Güncelleme: 4.09.2023 - 09:01 / Editör: Ozge Selin
İhracatta Ağustos rekoru! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı: Hız kesmeden devam edeceğiz
Ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artışla 21,6 milyar dolar gelerek en yüksek seviyesine ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret verilerini rakamlarla paylaşarak, 'Ticaret Bakanlığı olarak önümüzdeki dönemde; ihracatımızın menzilini ve hacmini büyütme, ticaret diplomasimizi güçlendirme ve ülkemizi yatırımlarda cazibe merkezi yapma hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz' dedi.

İHRACATTA AĞUSTOS REKORU

2023 yılı Ağustos ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artışla 21,6 milyar dolar, ithalat ise yüzde 6,3 azalışla 30,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret haddi yüzde 3,2 azalarak 52,1 milyar dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70,9 olarak gerçekleşti. Enerji hariç ithalatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 79,7 olarak gerçekleşti.

İhracatta Ağustos rekoru! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı: Hız kesmeden devam edeceğiz

'ÇALIŞMALARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Bolat, resmi sosyal medya hesabından dış ticaret verilerini değerlendirdi:

'Yaşadığımız deprem felaketine ve küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen ihracatımız dayanıklı seyrini sürdürmektedir.

Ağustos ayında ihracatımız %1,6 oranında artışla 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylelikle en yüksek Ağustos ayı ihracat değerine ulaştık.

Ticaret Bakanlığı olarak önümüzdeki dönemde; ihracatımızın menzilini ve hacmini büyütme, ticaret diplomasimizi güçlendirme ve ülkemizi yatırımlarda cazibe merkezi yapma hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.'

İhracatta Ağustos rekoru! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı: Hız kesmeden devam edeceğiz
Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi
HKP Genel Başkanı gözaltına alındı! Şok ifadeler: 'Oğlu tuttu, babası da bıçakladı” dedi
İki il arasındaki uçuşlar başlıyor! Bakan tarih verdi
Halk TV’de iç savaş provokasyonu: Canlı yayında skandal sözler!
Özcan’dan Yavaş’a sert tepki: TEKNOFEST’e neden gelmedin?
Muharrem İnce seçim döneminde yaşadığı kaset komplosunu anlattı
Doğalgazda kapılar Türkiye'ye açılıyor: Erdoğan'ın sözlerine dikkat çektiler
Türkiye bir kez daha devrede… Dünya basını tarihi zirvede Başkan Erdoğan’ı işaret etti!
Evinden cephanelik çıkmıştı! DHKP-C bombacısı CHP'den aday oldu
Kabine yarın toplanıyor: Gözler Başkan Erdoğan’da olacak: İşte masadaki konular
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba iddia: Partiden gitmiyor çünkü...
Atatürk'ün hediyesi arazi 67 yıldır davalık! Türkiye'nin en uzun hukuk mücadelesi
Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki çığ gibi! CHP yandaşı gazeteciden sert çıkış: Tanju Özcan’ın ihraç edildiği partiye…
İhracatta Ağustos rekoru! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı: Hız kesmeden devam edeceğiz
AFAD açıkladı! İzmir'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Bakımsız araçlar adeta ölüm saçıyor: Alev alev yanan İETT otobüsü küle döndü
Başkan Erdoğan, Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Kerkük açıklaması! Üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz
'Şahit gösterme' oyunu çöktü! Mansur Yavaş'a istifa çağrısı
Samsun’da sel! Metrekareye 103 kilo yağış düştü mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu!
Meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl olacak?

Facebook ve Instagram için ücretli abonelik dönemi başlıyor

Facebook ve Instagram için ücretli abonelik dönemi başlıyor

Oğlunu evlendirdi başına gelmeyen kalmadı: Gelini bakın ne yaptı!

Oğlunu evlendirdi başına gelmeyen kalmadı: Gelini bakın ne yaptı!

Gümüşhane'de Romeo ve Juliet’i aratmayan olay! Kız meselesi yüzünden çifte intihar!

Gümüşhane'de Romeo ve Juliet’i aratmayan olay! Kız meselesi yüzünden çifte intihar!

8 yıl sonra benzer olay: Dikkat çeken 2 Eylül detayı!

8 yıl sonra benzer olay: Dikkat çeken 2 Eylül detayı!

Anadolu'nun kalbinden çıkarıldı Arkeologları şaşırtan üç bin 700 yıllık keşif

Anadolu'nun kalbinden çıkarıldı Arkeologları şaşırtan üç bin 700 yıllık keşif