İhracatta Ağustos rekoru! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı: Hız kesmeden devam edeceğiz

Ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artışla 21,6 milyar dolar gelerek en yüksek seviyesine ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret verilerini rakamlarla paylaşarak, 'Ticaret Bakanlığı olarak önümüzdeki dönemde; ihracatımızın menzilini ve hacmini büyütme, ticaret diplomasimizi güçlendirme ve ülkemizi yatırımlarda cazibe merkezi yapma hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz' dedi.2023 yılı Ağustos ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artışla 21,6 milyar dolar, ithalat ise yüzde 6,3 azalışla 30,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret haddi yüzde 3,2 azalarak 52,1 milyar dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70,9 olarak gerçekleşti. Enerji hariç ithalatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 79,7 olarak gerçekleşti.Bakan Bolat, resmi sosyal medya hesabından dış ticaret verilerini değerlendirdi:'Yaşadığımız deprem felaketine ve küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen ihracatımız dayanıklı seyrini sürdürmektedir.Ağustos ayında ihracatımız %1,6 oranında artışla 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylelikle en yüksek Ağustos ayı ihracat değerine ulaştık.Ticaret Bakanlığı olarak önümüzdeki dönemde; ihracatımızın menzilini ve hacmini büyütme, ticaret diplomasimizi güçlendirme ve ülkemizi yatırımlarda cazibe merkezi yapma hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.'