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Facebook ve Instagram için ücretli abonelik dönemi başlıyor

Meta, Avrupa'daki Instagram ve Facebook Kullanıcıları için reklamsız bir aylık abonelik sistemi üzerinde çalışıyor.

Ekleme: 4.09.2023 - 11:27 Güncelleme: 4.09.2023 - 11:33 / Editör: Ozge Selin
Facebook ve Instagram için ücretli abonelik dönemi başlıyor
Meta ile Avrupa Birliği (AB) arasında bir süredir veri gizliliği ve reklamlar konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Bu nedenle Meta'nın Facebook ve Instagram'da kullanıcılara reklam göstermeyen ücretli abonelik hizmeti başlatmayı düşündüğü ortaya çıktı. Şirketin planları hakkında bilgisi olan üç kişi, Facebook ve Instagram abonelikleri için ödeme yapanların uygulamalarda reklam görmeyeceğini söyledi.

Ücretsiz sürümde reklam olacak

Kaynaklar, Meta'nın ayrıca Avrupa Birliği'nde reklamlarla birlikte Facebook ve Instagram'ın ücretsiz sürümlerini sunmaya devam edeceğini de belirtti.

Uygulamaların ücretli sürümlerinin ne kadara mal olacağı veya şirketin bunları ne zaman kullanıma sunacağı henüz belli değil.

Yaklaşık 20 yıldır Meta'nın ana faaliyet alanı, kullanıcılara ücretsiz sosyal ağ hizmetleri sunmaya ve bu kitleye ulaşmak isteyen şirketlere reklam satmaya odaklanmıştı.

Ne olmuştu

Temmuz ayında, Avrupa Birliği'nin en yüksek mahkemesi, Meta'nın kullanıcılar hakkında açık rıza almadığı sürece; Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamalarından toplanan verileri birleştirmesini fiilen yasakladı.

Ocak ayında şirket, kullanıcıları Facebook'u kullanmanın bir koşulu olarak kişiselleştirilmiş reklamları kabul etmeye zorladığı için İrlandalı düzenleyiciler tarafından 390 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

AB yasası kapsamında Meta, pazarlamacıların kişiselleştirilmiş reklamlarla Avrupa'da 13-17 yaş arası gençleri hedeflemesini engellemek zorunda kaldı.

Mayıs ayında şirket, reklam teknolojisini geliştirmek amacıyla Avrupa vatandaşlarına ilişkin verileri ABD sunucularına geri göndererek gizlilik yasalarını ihlal ettiği için 1,2 milyar euro para cezasına çarptırıldı.

Meta, Facebook veya Instagram'ın ücretli reklamsız sürümünün, bazı Avrupalı ​​düzenleyicilerin endişelerini hafifletebileceğine inanıyor.

AB, şirketleri sıkıştırıyor

Gelecek yıl, AB'nin teknoloji odaklı başka bir yasası olan Dijital Piyasalar Yasası yürürlüğe girecek.

Bu, büyük teknoloji platformlarını rekabeti teşvik etmek için belirli iş uygulamalarını değiştirmeye zorlayacak ve geniş kapsamlı etkilere sahip olacak.

Örneğin Apple, Avrupa Birliği'ndeki kullanıcıların ilk kez iPhone ve iPad'lerinde App Store'a alternatif mağaza kullanmalarına izin verecek.

Meta

Avrupa'nın Meta için önemi büyük

Avrupa, Kuzey Amerika'dan sonra Meta için en kazançlı ikinci bölge konumunda. Meta'nın finans şefi Susan Li, nisan ayında yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ndeki reklamların şirketin genel işinin yüzde 10'unu oluşturduğunu söyledi. Meta'nın geliri geçen yıl yaklaşık 117 milyar doları buldu.

Meta, Avrupa'daki zorlukların ötesinde, küresel ekonomik çalkantıların reklam satışlarındaki büyümeyi engellemesinin ardından işini canlandırmaya çalışıyor.
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