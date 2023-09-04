8 yıl sonra benzer olay: Dikkat çeken 2 Eylül detayı!

Türkiye, 2 Eylül Cumartesi akşamı, göktaşı heyecanı yaşadı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun birçok ilinde görülen ve göktaşı olduğu iddia edilen cisim, binlerce kişi tarafından cep telefonu ile kayda alındı.Bingöl de, göktaşının görüldüğü iller arasındaydı. Merkeze bağlı bir mahallede evin önce çatısına ardından da bahçesine düşen cisim, hane sakinlerini heyecanlandırdı. Cismin bir parçasını incelemek üzere ilgili birimlere vereceklerini söyleyen bir vatandaş değerli olmasını ümit ettiklerini vurguladı.O geceyi anlatan vatandaş, ''2 Eylül akşamı dışardaydım saat 20.00-20.30 arası birden gökyüzü aydınlandı. Başta deprem oldu sandık.Ondan sonra çatından bir ses geldi ve bahçenin içine bir şey düştü. Bakmak istedik ve göktaşına benzer bir taş bulduk. İçeri getirdik ve dayıma verdik. O da incelemek için götürdü, inşallah göktaşı ve değerli bir şeydir'' ifadesini kullandı.Bingöl merkeze bağlı Sarıçiçek köyüne 2 Eylül 2015'te meteor parçalarının düşmesinin ardından vatandaşlar bölgede göktaşı aramıştı.Hatta bazıları buldukları meteor parçalarını yabancılara satarak para kazanmıştı.