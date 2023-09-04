2 ilde sel felaketi: 3 ölü, 1 bebek kayıp! Meteoroloji'den yeni uyarılar...

Aksaray’da şiddetli yağış sele neden oldu. Akaryakıt istasyonunun sular altında kaldığı, araçların sulara gömüldüğü sel afetinde 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürerken ekipler 13 vatandaşı da kurtardı.Meteorolojinin uyarısının ardından beklenen yağışlar dün geceden itibaren Aksaray'da etkili oldu. Şehir genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sağanak kısa sürede sel afetini de beraberinde getirdi. Merkeze bağlı Sevinçli köyü ve Kireçlik mevkiinde aniden bastıran sel suları önce petrol istasyonunu sonra da yolda geçen araçları sular altında bıraktı. Yolda akıntıya kapılan birçok araç yolun hemen yakınında bulunan sulama kanalına ve tarım arazilerine sürüklendi. Bölgedeki birçok belde ve köyde yollar çöktü. Göle dönüşen yollarda adeta can pazarı yaşandı.Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Yardım, polis, jandarma ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden kurtarma ve sağlık ekipleri sele kapılan araç ve vatandaşları kurtarma çalışması başlattı.Sel sularına kapılıp araziye düşen araçların birinde bulunan 50’li yaşlarda Gülseren En isimli kadın boğularak hayatını kaybederken, mahsur kalan 13 kişi ekiplerce kurtarıldı. Sele kapılarak hafif şekilde yaralanan 7 kişi ise ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kurtarma ekipleri bölgede kayıp olduğu bildirilen bir baba ve çocuğu için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede bulunan köy ve beldelerde de birçok ev sular altında kalırken, AFAD ekipleri evlerde tahliye çalışması başlattı.Aksaray'da meydana gelen selde kayıp olan bebekle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Nazif Balcan (25) ve aynı yaştaki eşi Hayriye Balcan'ın içinde bulunduğu aracın sele kapılıp sürüklendiği ve bir süre sonra çiftin kendi imkanlarıyla araçtan kurtuldukları belirtildi. Bu sırada anne Hayriye Balcan'ın kucağındaki 3 aylık bebeği Asel'in kayıp düştüğü ve akıntıda sürüklenerek kaybolduğu öğrenildi. Yaklaşık 150 kişiden oluşan ekibin Asel'i arama çalışmaları sürüyor.Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılanlar arasında yer alan anne Hayriye Balcan'ın ise halen tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde sel sularına kapılan otomobildeki karı kocanın cansız bedenleri çıkarıldı. İlçeye bağlı Tuzköy Mahallesi'nde etkili olan sağanak sele neden oldu. Bölgedeki vatandaşlar jandarma ve AFAD ekiplerine 40 EK 339 plakalı otomobilin sel sularına kapılarak gözden kaybolduğunu bildirdi.Bölgede jandarma ve AFAD ekipleri sel sularına kapılan otomobil için arama çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucunda sürüklenen otomobildeki Şevket Ş.Ş. (62) ile eşi Zöhre Ş.'nin (60) cansız bedenine ulaşıldı. Çiftin cenazeleri, iş makineleri yardımıyla dere yatağından çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.