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Beyaz Gazete
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Pazarlıkta el yükseltti! Akşener'den flaş yerel seçim kararı

Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı boyunca sayısız yenilgi aldı. Ancak yine de görevi bırakmadı. Parti içinden ve seçmenden gelen 'istifa' çağrısına da kulak tıkadı. Koltuğunu korumak için planını hazırladı. Yerel seçimlerde başarılı olmak için tek umudu gördüğü İYİ Parti ve HDP'ye kapıyı kapatmadı. Akşener cephesinde ise yeni gelişmeler yaşandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gelecek hafta partisinin belediye başkan adaylarını açıklamaya başlayacak.

Pazarlıkta el yükseltti! Akşener'den flaş yerel seçim kararı
Ekleme: 30.09.2023 - 12:48 Güncelleme: 30.09.2023 - 13:01 / Editör: Ozge Selin
Pazarlıkta el yükseltti! Akşener'den flaş yerel seçim kararı
14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında köprüler yıkıldı. İki partinin yöneticileri de vekilleri de birbirine savaş açtı. Seçimden günler sonra partisinin kurultayında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'CHP'den 15 milletvekili istedik hayatımın en büyük pişmanlığıdır' çıkışı yapmıştı. Seçimlerden sonra 8'li koalisyon nedeniyle krizin yaşandığı ve Meral Akşener'in suçlandığı partide, yerel seçimlere tek başına girileceği vurgusu yapıldı.

Pazarlıkta el yükseltti! Akşener'den flaş yerel seçim kararı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gelecek hafta partisinin belediye başkan adaylarını açıklamaya başlayacak.

Pazarlıkta el yükseltti! Akşener'den flaş yerel seçim kararı

Edinilen bilgiye göre, Akşener'in, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'yi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı göstermesinin ardından aday tespit çalışmalarına hız verildi

Pazarlıkta el yükseltti! Akşener'den flaş yerel seçim kararı

Akşener, yeni yasama dönemiyle 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçim çalışmaları kapsamında teşkilat bazında başlattığı il gezilerine ağırlık verecek.

Pazarlıkta el yükseltti! Akşener'den flaş yerel seçim kararı

Partisinin belediye başkan adaylarını bu il gezilerinde açıklayacak Akşener, gelecek hafta süreci başlatacak.

Pazarlıkta el yükseltti! Akşener'den flaş yerel seçim kararı

'Yerel yönetim vizyon belgesi' hazırlanıyor

Bu arada yine seçim çalışmaları kapsamında partinin Yerel Yönetim Başkanlığı tarafından eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Tosun başkanlığında oluşturulan ve aralarında akademisyenlerin de bulunduğu bir komisyon 'Yerel Yönetimler Vizyon Belgesini' hazırlıyor.

Pazarlıkta el yükseltti! Akşener'den flaş yerel seçim kararı

KILIÇDAROĞLU'NA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER:

Seçimlerin üzerinden tam 90 gün geçti. İlk 90 gün önemlidir. Bu sürede iktidara icraatleri için müsaade edilir. Muhalefet de muhasebesini yapar. Buradan çıkardığımız sonuçları sizinle birazdan paylaşacağım.

İYİ Parti olarak ilk günden bu yana Türk Milleti'ne dayatılmak istenen vesayetin ve kötülüklerin karşısında durduk. 2023'e geldik.

İtiraz ettik, tepki gösterdik, uyardık. Sadece iktidar mensupları ile değil bu seçimin adeta kaybedilmesi için uğraşanlarla da mücadele ettik.

Pazarlıkta el yükseltti! Akşener'den flaş yerel seçim kararı

'ÖNCE ŞAHSIM KOLTUĞUM DİYENLERLE UĞRAŞTIK'

Meselemiz Türkiye olduğu için nefsimizi kör odalara hapsettik. Ama nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Önce ben, önce şahsım diyenlerle uğraştık. Biz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik, koltuğundan başka hiçbir şey düşünmeyenlerle uğraştık. Olmadı, olamadı, olduramadık. 2023 seçimlerindeki yenilgiye maalesef engel olamadık.

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Pazarlıkta el yükseltti! Akşener'den flaş yerel seçim kararı
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