Bakan Bayraktar petrol konferansı kapsamında Abu Dabi'ye gidecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'na katılmak üzere Abu Dabi'ye gideceği bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 2 Ekim Pazartesi günü Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı açılış seremonisinde söz alacak ana konuşmacılardan biri olacak.Bakan Bayraktar'ın Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı kapsamındaki forum marjında Birleşik Arap Emirlikleri hükümet yetkilileri ve dünyanın önde gelen enerji şirketlerinin üst düze yöneticileriyle de görüşmesi bekleniyor.