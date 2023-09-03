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Samsun’da sel! Metrekareye 103 kilo yağış düştü mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu!

Meteoroloji ve AFAD uyardı… Günlerdir beklenen yağış, etkisini artırdı. Samsun'da gece saatlerinden itibaren devam eden şiddetli yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı… Metrekareye 103 kilo yağış düşerken alt geçitte mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtulmayı başardı. İşte hayatı felç eden yağış ile ilgili detaylar…

Samsun’da sel! Metrekareye 103 kilo yağış düştü mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu!
Ekleme: 3.09.2023 - 13:29 Güncelleme: 3.09.2023 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
Samsun’da sel! Metrekareye 103 kilo yağış düştü mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyarmıştı…

Samsun'da gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, sele yol açtı.

Yüksek bölgelerden gelen sel suları İlkadım ve Canik ilçelerini sular altında bıraktı.

İlk belirlemelere göre metrekareye tam 103 kilo yağış düşerken AFAD şehirde yaşayanlara uyarı niteliğinde tedbir alınması için mesaj yolladı.

Sabah 06.00'dan sonra da etkisini azaltmayan sağanak merkezde hayatı felç ederken bulvarlar ve caddeler dere gibi aktı, alt geçitler ve parklar sular altında kaldı. Evleri ve iş yerlerini su bastı.

Samsun’da sel! Metrekareye 103 kilo yağış düştü mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu!

Sel suları nedeniyle birçok yolda çökme yaşandı.

Yerinden çıkan asfalt ana arterlerin birçoğunu kapatırken araçlar yollarda mahsur kaldı.

Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren su basan ev ve işyerlerini tahliye etmek için uğraştı.

Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu.

Samsun’da sel! Metrekareye 103 kilo yağış düştü mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu!

ATATÜRK BULVARI ULAŞIMA KAPANDI

Sağanak sele yol açınca birçok ev ve iş yerini de su bastı. Sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar su ile kaplandı, araçlar yolda kaldı. Atatürk Bulvarı başta olmak üzere Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediyeevleri, İstasyon ve Kale mahallerinde yoğun su birikintileri oluştu. Atatürk Bulvarı ayrıca sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı.

BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA DEMİR: SAHADAYIZ!

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sel sonrası caddelerdeki suyu tahliye etmeye çalışırken, yamaçlardan gelen çöp ve toprağın tıkadığı mazgal ve kanalları da açtı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "İlk andan itibaren sahada; tüm gücümüzle teyakkuzdayız. Kısa süre içerisinde metrekareye 147 kilogram yağış düşen şehrimizde yaşanan tüm olumsuzlukları bir an önce ortadan kaldırmak ve vatandaşlarımızın doğal afet sebebiyle meydana gelen mağduriyetlerini gidermek için tüm ekiplerimiz ile sahadayız. Hepimize geçmiş olsun" açıklaması yaptı.

Samsun’da sel! Metrekareye 103 kilo yağış düştü mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu!

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz için yeni bir uyarı yaptı.

Samsun’da sel! Metrekareye 103 kilo yağış düştü mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu!
Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yağışların İç Anadolu kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu, Sinop, Eskişehir'in güneyi ile Konya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
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Samsun’da sel! Metrekareye 103 kilo yağış düştü mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu!
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