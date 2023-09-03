  • USD: 26,68 - 26,73
  • EURO: 28,94 - 28,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İki büyükşehir arası 3,5 saate düşecek! Bakan Uraloğlu açıkladı: 7 milyon insan konforu yaşayacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren hattına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tamamlandığında iki büyükşehir arasındaki mesafenin 3 saat 30 dakikaya düşecek olan hatta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bakan Uraloğlu, "7 milyondan fazla insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

İki büyükşehir arası 3,5 saate düşecek! Bakan Uraloğlu açıkladı: 7 milyon insan konforu yaşayacak!
Ekleme: 3.09.2023 - 10:57 Güncelleme: 3.09.2023 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
İki büyükşehir arası 3,5 saate düşecek! Bakan Uraloğlu açıkladı: 7 milyon insan konforu yaşayacak!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi güzergahındaki çeşitli şantiyelerde incelemelerde bulunarak basın açıklamasında bulundu.

3 SAAT 30 DAKİKAYA DÜŞECEK!

Bakan Uraloğlu '14 saat olan seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecektir. 7 milyondan fazla insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla kavuşacaktır' dedi.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

Bakü-Tiflis-Kars hattıyla batıda Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Fransa olmak üzere Avrupa'da birçok noktaya karşılıklı yük trenleri işletiyoruz.

Yük trenlerinin Avrupa-Asya arasındaki geçişi Marmaray üzerinden gerçekleştirilmeye başlandı.

'DEMİRYOLU AĞIMIZI 14 BİN KİLOMETREYE YÜKSELTTİK'

Mevcut demiryolu hattını yeniden yapılmışçasına komple yeniledik. Demiryolu ağımızı 14 bin kilometreye yükselttik. Uzun yıllar vatandaşlarımızın tercih etmediği demiryolu seyahatlerini konforlu seyahate dönüştürdük.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yüksek hızlı Tren ağının oluşturulması için 3800 kilometrelik demiryolu yapım çalışmasına devam ediyor.

TİCARİ FAALİYETLER BÜYÜYECEK

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi, sanayi, turizmiyle illerimizi Ankara'ya daha da yaklaştırıp bölgedeki ticari faaliyeti büyütecektir.

'7 MİLYON İNSAN KONFORU YAŞAYACAK'

Mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 km olan mesafe 624 km'ye inecektir. 14 saat olan seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecektir. 7 milyondan fazla insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla kavuşacaktır.

Hızlı trenin sağladığı konfor ile önemli avantajlar sağlanacaktır. Ankara-Afyon arası 1 saat 40 dakikaya düşecektir. 508 kilometre uzunluğundaki hattın dizayn hızı 250 km/h olacaktır.

2028 YILINA GELMEDEN AÇILACAK

13.3 milyon yolcu ve 90 milyon ton Yük taşımayı öngörüyoruz. Projeyi 2028 yılına gelmeden açmayı hedefliyoruz.
CHP yalanladı Mahpeyper belgeledi! Danışmanlık oyunu Kılıçdaroğlu'nun elinde patladı
İki büyükşehir arası 3,5 saate düşecek! Bakan Uraloğlu açıkladı: 7 milyon insan konforu yaşayacak!
Yüzlerce arızanın üstesinden gelemeyen İBB: Yürüyen merdivenlere sabotaj yapılıyor
CHP'li Fethiye Belediyesi, rant için oyun parkına göz dikti! Skandal karar büyük tepki çekti
İYİ Partili Selcan Taşçı, CHP medyasını bombaladı: Mağlubiyetin nedeni sizsiniz
Denizli'de 7 araç birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Türk astronotlar ne zaman uzaya gidecek? Bakan Kacır TEKNOFEST'te açıkladı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Hatay'da Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni
Teröristlerin korkulu rüyası 'ATAK' milli silahına kavuşuyor: Tarih verildi
Başkan Erdoğan 4.5 kilometreyi 1 saatte gidebildi! Vatandaşlardan büyük sevgi seli...
Dünyanın gözü bu görüşmede! Umudun adresi Türkiye: Başkan Erdoğan anlaşmayı canlandırabilir!
Denizli'deki otobüs kazasında kan donduran detaylar! Vücudu parçalananların kimlik tespiti...
Bakan Uraloğlu açıkladı: İki büyükşehir arası 3,5 saate düşecek! '7 milyon insan konforu yaşayacak'
Skandalın böylesi! LGBT terörü kreşe indi: 5 yaşındaki çocuklara ‘ilişki odası’ açtılar!
HDP'li Beştaş'tan Kılıçdaroğlu'na salvo! Ümit Özdağ bakan olsun diye mi oy verdik?
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Denetimler sıkılaşıyor! Yerli sanayici korunacak...
Sağlık Bakanı Koca detayları açıkladı: Erken uyarı sistemi ile tam koruma! Beyaz reform geliyor
İstanbul’da kilit operasyon: DEAŞ’a askeri malzeme taşıyan hücre çökertildi
Doğal gazda zamsız faturasız dönem! Rakam 13 milyar TL'ye ulaştı
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'dan yeni rekor! 'Gördüklerinizden fazlası var demiştik'
Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! İstanbul ve birçok il için flaş uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! İstanbul ve birçok il için flaş uyarı: Kuvvetli geliyor

Adana’da 12 kesilmiş eşek bulundu! Mide bulandıran görüntüler!

Adana’da 12 kesilmiş eşek bulundu! Mide bulandıran görüntüler!

80 bin dosya çözüme kavuşacak! Kira uyuşmazlığında yeni dönem resmen başladı

80 bin dosya çözüme kavuşacak! Kira uyuşmazlığında yeni dönem resmen başladı

Yeni özellikler işe yaramadı! Threads macerası bitiyor mu

Yeni özellikler işe yaramadı! Threads macerası bitiyor mu

İngiltere kabusu yaşıyor! Yüzlercesi her an çökebilir!

İngiltere kabusu yaşıyor! Yüzlercesi her an çökebilir!

Xiaomi kullanıcıları üzgün! 4 model için destek sonlandı

Xiaomi kullanıcıları üzgün! 4 model için destek sonlandı