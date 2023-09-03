İki büyükşehir arası 3,5 saate düşecek! Bakan Uraloğlu açıkladı: 7 milyon insan konforu yaşayacak!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren hattına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tamamlandığında iki büyükşehir arasındaki mesafenin 3 saat 30 dakikaya düşecek olan hatta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bakan Uraloğlu, "7 milyondan fazla insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi güzergahındaki çeşitli şantiyelerde incelemelerde bulunarak basın açıklamasında bulundu.
3 SAAT 30 DAKİKAYA DÜŞECEK!
Bakan Uraloğlu '14 saat olan seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecektir. 7 milyondan fazla insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla kavuşacaktır' dedi.
Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:
Bakü-Tiflis-Kars hattıyla batıda Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Fransa olmak üzere Avrupa'da birçok noktaya karşılıklı yük trenleri işletiyoruz.
Yük trenlerinin Avrupa-Asya arasındaki geçişi Marmaray üzerinden gerçekleştirilmeye başlandı.
'DEMİRYOLU AĞIMIZI 14 BİN KİLOMETREYE YÜKSELTTİK'
Mevcut demiryolu hattını yeniden yapılmışçasına komple yeniledik. Demiryolu ağımızı 14 bin kilometreye yükselttik. Uzun yıllar vatandaşlarımızın tercih etmediği demiryolu seyahatlerini konforlu seyahate dönüştürdük.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Yüksek hızlı Tren ağının oluşturulması için 3800 kilometrelik demiryolu yapım çalışmasına devam ediyor.
TİCARİ FAALİYETLER BÜYÜYECEK
Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi, sanayi, turizmiyle illerimizi Ankara'ya daha da yaklaştırıp bölgedeki ticari faaliyeti büyütecektir.
'7 MİLYON İNSAN KONFORU YAŞAYACAK'
Mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 km olan mesafe 624 km'ye inecektir. 14 saat olan seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecektir. 7 milyondan fazla insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla kavuşacaktır.
Hızlı trenin sağladığı konfor ile önemli avantajlar sağlanacaktır. Ankara-Afyon arası 1 saat 40 dakikaya düşecektir. 508 kilometre uzunluğundaki hattın dizayn hızı 250 km/h olacaktır.
2028 YILINA GELMEDEN AÇILACAK
13.3 milyon yolcu ve 90 milyon ton Yük taşımayı öngörüyoruz. Projeyi 2028 yılına gelmeden açmayı hedefliyoruz.