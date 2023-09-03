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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gidiyor: Gündem tahıl koridoru

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere yarın Soçi'ye gidecek. Erdoğan ve Putin, tahıl koridoru anlaşmasının geleceğini ele alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gidiyor: Gündem tahıl koridoru
Ekleme: 3.09.2023 - 15:32 Güncelleme: 3.09.2023 - 15:38 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gidiyor: Gündem tahıl koridoru
Yeni haftanın ilk gününde Rusya'nın Soçi kentinde kritik bir zirve var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Soçi'deki görüşmede hem ikili ve hem bölgesel konuları detaylı olarak değerlendirmesi bekleniyor.

Ana gündem: Tahıl Koridoru

Ancak en önemli gündem maddesi Tahıl Koridoru Anlaşması olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da bir araya gelmişti.

İki liderin görüşmelerinde konuyu daha "stratejik" çerçeveden ele alması öngörülüyor.

Rus gazı gündemde olacak

Dünyanın merakla beklediği zirvede Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılması projesi de gündeme gelecek.

Rusya-Ukrayna savaşı görüşülecek

Erdoğan ile Putin, Suriye ve Ukrayna savaşı dahil bölgesel gelişmeleri de değerlendirecek.

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takasının da gündeme gelmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gidiyor: Gündem tahıl koridoru
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