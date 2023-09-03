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Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan saatler süren müdahalesi sonunda kontrol altına alındı.

Ekleme: 3.09.2023 - 09:44 Güncelleme: 3.09.2023 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'daki yangın, saat 16.00 sıralarında Mudanya ilçesine bağlı, Göynüklü Köyü ve Altıntaş Köyü mevkiindeki ormanlık alanda başladı.

Kısa sürede şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın arı kovanlarının olduğu yere de sıçardı.

Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Birçok hayvanın telef olduğu yangına, 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan destek verilirken 132 araç ve 420 personel de alevlere müdahale etti.

Ekiplerin havadan ve karadan saatler süren müdahalesi sonunda kontrol altına alındı.
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