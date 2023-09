Bakan Kacır: Milli Teknoloji Hamlesi'ne tutundukça sırtımız yere gelmez

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da teknoloji ve bilim meraklılarını ağırladı.TEKNOFEST'in kapanış töreninde konuşan Kacır, tarihin kayıtlarına "milli teknoloji destanı" olarak kaydedilmeye namzet tam bağımsız müreffeh ve özgür Türkiye'nin güvencesi, Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeği nice başarı hikayelerinin alkışlandığına işaret etti.Kacır, "BAYRAKTAR'la, AKINCI'yla, ANKA'yla, AKSUNGUR'la, KIZILELMA'yla, ATAK'la, GÖKBEY'le, TAYFUN'la, HİSAR'la, SİPER'le hep birlikte bir kez daha gururlandık. Solo Türk'ün gökleri yırtan sesiyle titredi içimiz. Türk Yıldızları'nın gökyüzünü süsleyişi oldu neşemiz. TEKNOFEST kuşağının hayalleri, heyecanları, coşkuları, gerçekleştirdikleriyle iliklerimize kadar hissettik umudu. Türk gençliği bizimle oldukça, Milli Teknoloji Hamlesi'ne tutundukça sırtımız yere gelmez Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.Türk gençliğinin, Teknofest kuşağının daha adil bir dünyayı mümkün kılacağını belirten Kacır, "Türkiye kuvvetli oldukça dünya huzur bulacak." diye konuştu.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Türkiye'de TEKNOFEST'ler sayesinde bir özgüven patlaması olduğunu ifade ederek "7'den 70'e bütün vatandaşlarımızın bilime ve teknolojiye olan aşkını yansıtıyor. TEKNOFEST deyince inovasyon, yüksek teknoloji, savunma sanayisi ve müreffeh Türkiye akla geliyor." değerlendirmesinde bulundu.Şimşek, sahnenin önünde sergilenen KIZILELMA'ya dikkati çekerek ürünün kilogram değerinin aviyonik, radar, yazılım benzeri bileşenleriyle 100 bin dolara kadar ulaşabildiğini kaydetti.Bunun muhteşem bir başarı ve bir ekosistem meselesi olduğunu dile getiren Şimşek, "Ekosistem meselesinden kastettiğim şey şu: Çocuklarımıza merakı, bilim aşkını aşılayan bir festival var. Burada üniversitelerimiz, savunma sanayisinden tutun bütün diğer alanlardaki şirketlerimiz var. Bir araya geliyoruz ve birlikte öğreniyoruz, dizayn ediyoruz." ifadelerini kullandı.Müreffeh Türkiye'nin yolunun üretimden ve ihracattan geçtiğine işaret eden Şimşek, "TEKNOFEST aslında üretimin ihracatın önemli motorlarından biri haline geldi. Ben emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Cumhuriyet'in 100. yılında düzenledikleri ikinci TEKNOFEST'in de sonuna gelindiğini söyledi.Gazi Meclis'in ev sahibi başkent Ankara'da yarınlara dair umutların bir kez daha tazelenip yenilendiğini dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu:"Bu vatan bizim, bu topraklar bizim diyen, ruhları bağımsızlık ateşiyle yanan genç kardeşlerimiz ve aziz milletimiz bir kez daha, yüz binlerle TEKNOFEST'e koştu. TEKNOFEST Ankara, 6 yıl içinde gerçekleştirdiğimiz 8'inci TEKNOFEST oldu. Her TEKNOFEST adeta bir çağlayan gibi büyüdü, gürül gürül aktı. Bu yıl tam 1 milyonu aşkın gencimiz umutları, hayalleri ve projeleriyle teknoloji yarışmalarımıza başvurdu. Bir milyonu aşkın başvuru sadece bir rakamdan ibaret değil. Bu başvurular aynı zamanda tam bağımsız geleceğimiz ve yarınlarımız demek. Bu başvurular aynı zamanda medeniyetimizin geçmişinde olduğu gibi insanlığa, etik ve ahlaki değerleriyle yapacağı katkının da müjdesi. Ne diyordu büyük şair? 'Şimdi siz taşıyorsunuz, müjdenin, kurşun yükünü/Çatlayacak yalanın çelik kabuğu/Sizin bahçenizde büyüyecek/Aşkın ve inancın, güneş yüzlü çocuğu. Güneş yüzlü kardeşlerimizle dünyaya, insanlığa verecek daha çok müjdemiz var."Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi'ni, TEKNOFEST'i barış dolu bir dünya ve kardeşçe yaşayan insanlık inşa etmek için yaptıklarını vurgulayarak, gençlerle inşa edecekleri yeni dünyada bir ümitten uzaklaşmak yerine dostça bir arada olacaklarını kaydetti.Kadim medeniyetin adalet, merhamet ve iyilik değerleriyle kuracakları bu gelecek için her zorluğun birlikte aşılacağını ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:"Değerli gençler, bundan sadece 80 yıl önce Etimesgut'ta bu meydanda kurulan Türk Hava Kurumu uçak fabrikası, aklı fikri dışarıda olan zihniyetin engellemeleriyle göz göre göre iflas ettirildi. Tıpkı bugünkü ismiyle Atatürk Havalimanı, eski adıyla da Yeşilköy Meydanı'nda, Nuri Demirağ'ın eserlerinin yok edildiği gibi. Umudumuz bir kez de burada kırıldı. Dışarıdan getirilen uçaklarla teknoloji geliştirme kabiliyetimizi bir darbe de bu meydanda vurulmuştu. Ama güzel bir atasözümüz var. Yiğit, düştüğü yerden kalkar.'"Bayraktar, Türk mühendislerinin geliştirdiği milli ve özgün hava araçlarını, SİHA'ları gururla dünyanın her bir köşesine ihraç ettiklerini, dünyanın imrendiği projelere imza attıklarını söyledi.TEKNOFEST'i yaklaşık 80 yıl sonra umuda darbe vurulmaya çalışılan Etimesgut'ta bir kez daha milletle buluşturduklarını belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:"Yiğit, düştüğü yerden kalktı. Etimesgut Havalimanı'nda yaptığımız TEKNOFEST de adeta yeniden doğuşumuzun müjdesi. TEKNOFEST'i hayata geçiren T3 Vakfındaki ekip arkadaşlarıma, gönüllülerimize, paydaşlarımıza, yarışmalarımıza katılan genç kardeşlerime, ülkemizin her bir köşesinden ve dünyanın farklı noktalarından gelerek heyecanımıza ortak olan, dualarını esirgemeyerek bizlere destek veren aziz milletimize şükranlarımı iletiyorum. 27 Eylül'de istiklalimizin sembol şehirlerinden, güzel İzmir'de buluşmak üzere, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun."Törende ayrıca "TEKNOFEST Girişim", "Deneyap Kart Robolig" ve "Roket" yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.