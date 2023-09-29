Şahinler organize suç örgütüne operasyon: 39 örgüt üyesi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Şahinler' olarak bilinen ve liderliğini Mehmet Şahin'in yaptığı Organize Suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.Yapılan dinleme çalışmalarından, mağdur ve tanık beyanlarından, rapor ve tutanaklardan deliller elde edildi. Suç örgütü yönetici ve üyelerinin karıştığı toplam 18 eylem soruşturma kapsamında tespit edildi. Bahsi geçen eylemlere karışan 56 örgüt yöneticisi ve üyesinin 4 şahsın yurtdışında olduğu, 3 şahsın cezaevinde olduğu belirlendi.İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Ordu, Bartın ve Samsun'da 49 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.