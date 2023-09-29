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Şahinler organize suç örgütüne operasyon: 39 örgüt üyesi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şahinler olarak bilinen organize suç örgütüne operasyon düzenledi. Soruşturmada toplanan deliller kapsamında 18 farklı eyleme karışan 39 şüpheli İstanbul, Ankara, İzmir’de olmak üzere 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 29.09.2023 - 10:24 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
Şahinler organize suç örgütüne operasyon: 39 örgüt üyesi yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Şahinler' olarak bilinen ve liderliğini Mehmet Şahin'in yaptığı Organize Suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

18 FARKLI EYLEM TESPİT EDİLDİ

Yapılan dinleme çalışmalarından, mağdur ve tanık beyanlarından, rapor ve tutanaklardan deliller elde edildi. Suç örgütü yönetici ve üyelerinin karıştığı toplam 18 eylem soruşturma kapsamında tespit edildi. Bahsi geçen eylemlere karışan 56 örgüt yöneticisi ve üyesinin 4 şahsın yurtdışında olduğu, 3 şahsın cezaevinde olduğu belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 39 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Ordu, Bartın ve Samsun'da 49 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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