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Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı! Adaylığını açıklayacak: Her şeyimiz hazır

14-28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP, "değişim" tartışmalarının gölgesinde 4-5 Kasım'da yapılması planan 38. Olağan Kurultaya hazırlanıyor. Olağan Kurultay öncesi, Özgür Özel, Örsan Öymen ve Ünal Karahasan genel başkanlığa aday olacaklarını resmen ilan etmişlerdi. Koltuk savaşlarının yaşandığı CHP'de, yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından bir ismin daha adaylığını ilan edeceği öğrenildi. İşte detayları...

Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı! Adaylığını açıklayacak: Her şeyimiz hazır
Ekleme: 29.09.2023 - 11:00 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı! Adaylığını açıklayacak: Her şeyimiz hazır
14-28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP, 'değişim' tartışmalarının gölgesinde 4-5 Kasım'da yapılması planan 38. Olağan Kurultaya hazırlanıyor. Olağan Kurultay öncesi, Özgür Özel, Örsan Öymen ve Ünal Karahasan genel başkanlığa aday olacaklarını resmen ilan etmişlerdi. Koltuk savaşlarının yaşandığı CHP'de, yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından bir ismin daha adaylığını ilan edeceği öğrenildi. İşte detayları...

Özgür Özel, Örsan Öymen ve Ünal Karahasan genel başkanlığa aday olacaklarını resmen ilan etmişlerdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı! Adaylığını açıklayacak: Her şeyimiz hazır

'YENİLGİNİN SORUMLULUĞUNU ALMADI'

Genel Başkanlığa adaylığını açıklayan ilk isim Özgür Özel oldu. Özel, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı basın toplantısıyla adaylığını resmen ilan etti, parti yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı! Adaylığını açıklayacak: Her şeyimiz hazır

'39 MİLLETVEKİLİ UNUTULMAZ HASAR BIRAKMIŞTIR'

Yönetimin yenilginin sorumluluğunu almadığını söyleyen Özgür Özel, '39 milletvekili unutulmaz hasar bırakmıştır.' dedi.

Konuşmasında 'değişim' vurgusu yapan Özel, '39 vekilin başka partilere verilmesi unutulmaz hasar bırakmıştır. Aynı şekilde partiler arası imzalanan protokollere dair bilgilendirme dahi yapılmadan süreç izlenmiştir. Sorumluluk üstlenmeyen yönetim tarzı kabul edilemez.' ifadelerini kullandı.

'BİR GENEL BAŞKAN BİR VEYA İKİ SEÇİM KAYBEDİNCE İSTİFA EDER'

Özgür Özel'in ardından adaylığını açıklayan bir diğer isim ise eski PM Üyesi Örsan Öymen oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı! Adaylığını açıklayacak: Her şeyimiz hazır

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Öymen, CHP yönetimini eleştirerek 'Demokratik bir ülkede bir genel başkan bir veya iki seçim kaybettiği zaman istifa eder' ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı! Adaylığını açıklayacak: Her şeyimiz hazır

'Bir üçüncü yol açmalıyız. Bu yol Atatürk'ün yoludur, sosyal demokrasinin yoludur. Bu yol için CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğumu açıklıyorum' diyerek Genel Başkan adayı olduğunu vurguladı

Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı! Adaylığını açıklayacak: Her şeyimiz hazır

ÜNAL KARAHASAN DA ADAYLIĞINI AÇIKLADI

CHP'den 2011 ve 2015'te milletvekili aday adayı olan Ünal Karahasan da CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Ünal Karahasan yaptığı açıklamada, 'Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserine sahip çıkmaya geldim. Merhaba. CHP'nin ebedi lideri, Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ben CHP'de önemli bir tartışmanın açılmasını önermeye geldim' dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA BİR RAKİP DAHA: HER ŞEYİMİZ HAZIR

Koltuk savaşlarının yaşandığı CHP'de, yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından bir ismin daha adaylığını ilan etmeye hazırlandığı öğrenildi.

Atıcı, Milliyet'e yaptığı açıklamada, 'Ben bu partinin potansiyel genel başkan adayıyım.' dedi. Adaylık için henüz karar vermediğini, süreci izlediğini belirten Atıcı, adaylık için sinyal verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı! Adaylığını açıklayacak: Her şeyimiz hazır

'HER ŞEYİMİZ HAZIR'

Aytuğ Atıcı, şu ifadeleri kullandı:

'Her şeyimiz hazır. Bir saat içerisinde gerektiğinde açıklama yapabiliriz, ama süreci önce Türkiye sonra CHP açısından değerlendirmeye alacağız. Bir hırsla 'illa ben genel başkan olacağım' noktasında hiçbir zaman olmadım. İhtiyaç olması durumunda, görevin de bize biraz tebessüm etmesi durumunda kadromuz hazır. Adaylık çalışmalarımız devam ediyor. Ben bu partinin potansiyel genel başkan adayıyım'

'MANİFESTOMUZ HAZIR'

Manifestosunun hazır olduğunu söyleyen Atıcı, 'İlkelerimizi üç sayfa halinde herkesin okuyacağı, anlayacağı şekilde hazırladık' dedi.
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Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı! Adaylığını açıklayacak: Her şeyimiz hazır
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