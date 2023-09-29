Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı! Adaylığını açıklayacak: Her şeyimiz hazır

14-28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP, 'değişim' tartışmalarının gölgesinde 4-5 Kasım'da yapılması planan 38. Olağan Kurultaya hazırlanıyor. Olağan Kurultay öncesi, Özgür Özel, Örsan Öymen ve Ünal Karahasan genel başkanlığa aday olacaklarını resmen ilan etmişlerdi. Koltuk savaşlarının yaşandığı CHP'de, yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından bir ismin daha adaylığını ilan edeceği öğrenildi. İşte detayları...Özgür Özel, Örsan Öymen ve Ünal Karahasan genel başkanlığa aday olacaklarını resmen ilan etmişlerdi.Genel Başkanlığa adaylığını açıklayan ilk isim Özgür Özel oldu. Özel, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı basın toplantısıyla adaylığını resmen ilan etti, parti yönetimini sert sözlerle eleştirdi.Yönetimin yenilginin sorumluluğunu almadığını söyleyen Özgür Özel, '39 milletvekili unutulmaz hasar bırakmıştır.' dedi.Konuşmasında 'değişim' vurgusu yapan Özel, '39 vekilin başka partilere verilmesi unutulmaz hasar bırakmıştır. Aynı şekilde partiler arası imzalanan protokollere dair bilgilendirme dahi yapılmadan süreç izlenmiştir. Sorumluluk üstlenmeyen yönetim tarzı kabul edilemez.' ifadelerini kullandı.Özgür Özel'in ardından adaylığını açıklayan bir diğer isim ise eski PM Üyesi Örsan Öymen oldu.Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Öymen, CHP yönetimini eleştirerek 'Demokratik bir ülkede bir genel başkan bir veya iki seçim kaybettiği zaman istifa eder' ifadesini kullandı.'Bir üçüncü yol açmalıyız. Bu yol Atatürk'ün yoludur, sosyal demokrasinin yoludur. Bu yol için CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğumu açıklıyorum' diyerek Genel Başkan adayı olduğunu vurguladıCHP'den 2011 ve 2015'te milletvekili aday adayı olan Ünal Karahasan da CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkanlığa aday olduğunu açıkladı.Ünal Karahasan yaptığı açıklamada, 'Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserine sahip çıkmaya geldim. Merhaba. CHP'nin ebedi lideri, Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ben CHP'de önemli bir tartışmanın açılmasını önermeye geldim' dedi.Koltuk savaşlarının yaşandığı CHP'de, yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından bir ismin daha adaylığını ilan etmeye hazırlandığı öğrenildi.Atıcı, Milliyet'e yaptığı açıklamada, 'Ben bu partinin potansiyel genel başkan adayıyım.' dedi. Adaylık için henüz karar vermediğini, süreci izlediğini belirten Atıcı, adaylık için sinyal verdi.'Her şeyimiz hazır. Bir saat içerisinde gerektiğinde açıklama yapabiliriz, ama süreci önce Türkiye sonra CHP açısından değerlendirmeye alacağız. Bir hırsla 'illa ben genel başkan olacağım' noktasında hiçbir zaman olmadım. İhtiyaç olması durumunda, görevin de bize biraz tebessüm etmesi durumunda kadromuz hazır. Adaylık çalışmalarımız devam ediyor. Ben bu partinin potansiyel genel başkan adayıyım'Manifestosunun hazır olduğunu söyleyen Atıcı, 'İlkelerimizi üç sayfa halinde herkesin okuyacağı, anlayacağı şekilde hazırladık' dedi.